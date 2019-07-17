يبحث الكثير من المواطنين في الضفة الغربية وغزة والشتات عن رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة الإنجاز، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 18-07-2019، يعيش الطلاب وأهاليهم حالة من الترقب للنتائج، وقد كشفت وزارة التعليم على انه سيتم نشر النتائح من خلال موقع الوزارة البوابة الإلكترونية، أو من خلال الرسائل القصيرة للمشتركي في شبكة اوريدو وشبكة جوال، ويمكنك عزيزي الطالب من ترك تعليق مكتوب فيه رقم الجلوس في حال واجهتك صعوبة في معرفة النتيجة سوف بعرضها لكم.

نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين

تقدم ما يقارب 72 ألف طالب وطالبة لإختبارات الثانوية العامة في فلسطين والشتات، هذا وقد أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم في فلسطين أن اعمال التصحيح المتعلقة قد أنتهت وقد تم الإنتهاء من تقدير الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس الموافق 18-07-2019،وقد كشفت الوزارة عن إحتمالية ارتفاع نسب النجاح العامة وفقا لتصحيح العينة العشوائية لنتائج الثانوية العامة .

الإستعلام عن الإنجاز نتائج الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين على أنه ستيم الإعلان عن النتائج من خلال إعلان صحفي يوم الخميس الساعة الثامنة صباحاً اليوم الخميس 18-07-2019، سوف يعقده بمقر ديوان وزارة التعليم العالي الفلسطينية، ويمكنك فحص نتائج الثانوية العامة من خلال الرابط التالي هـــنـــا