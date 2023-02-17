حسن نصر الله.. الحرب الأهلية ستشتعل في “إسرائيل” وستشمل المنطقة

أشار حسن نصر الله رئيس حزب الله، اليوم الخميس، إلي الوضع الحساس في الكيان المحتل في أعقاب الإصلاح القانوني قائلاً: “إن الوضع في الكيان المحتل غير مسبوق على المستوى الداخلي”. والبيئة الاستراتيجية والحكومة الحالية السخيفة تدفع بالأمور إلي مواجهتين كبيرتين، الأولى داخل الكيان المحتل والثانية مع الفلسطينين، ومن الممكن أن تتصعد هذه المواجهات لتشمل المنطقة كلها.

وأضاف أيضاً، “إننا ولأول مرة نسمع خطابات للرئيس ورؤساء الحكومة ووزراء الدفاع السابقون، وجميعهم يتحدثون عن الحرب الأهلية وإراقة الدماء والهجرة والانفجارات التي ستحدث قريباً.

وقال حسن نصر الله نقلاً عن رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ “إنهم يتحدثون عن عقبة الثمانين عاماً وأن الدولة لا تستطيع أن تصمد أكثر من ذلك، وأنهم قلقين بشأن دولة “إسرائيل”، وأن البرميل المتفجر على وشك الانفجار”.

وأعلن أيضاً أن المستوطنين فقدوا الثقة في الجيش وقادة الدولة وكذلك في النظام القانوني. قائلاً: “إن أكبر تهديد علينا في المنطقة إن شاء الله أنها لن تكمل الثمانين عاماً”.

سماحة السيد حسن #نصرالله :

"لن نقبل اي تسويف باستخراج الغاز"#ستخسرون pic.twitter.com/bXvb4HydaV — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) February 16, 2023

وصرح أيضاً أن حزب الله لن يقبل أي تسويف من شركات الغاز في المياه اللبنانية، على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”. قائلاً: “إنني سمعت أن “إسرائيل” بدأت في استخراج الغاز والنفط من حقل كاريش”. وأضاف “إذا اعتقد أحد أنه سيتم تسويف مسألة استخراج الغاز من المياه اللبنانية ويُكتشف أنه لعب على حساب اللبنانيين، فلن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش”.