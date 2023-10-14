حرب فلسطين وإسرائيل آخر التطورات لليوم السادس… خسائر فادحة وتصاعد الخطر

الهجمات المستمرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

صورة توضح هجمات غزة مصدر الصورة موقع سكاي نيوز العربية

تواصلت الهجمات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، وسط خسائر فادحة في الأرواح من الجانبين.

حصيلة القتلى والجرحى

وفقاً لآخر التطورات، ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 1200 شخص وعدد الجرحى إلى أكثر من 5600 بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1300 قتيل وعدد المصابين إلى أكثر من 3300.

استمرار الهجمات والقصف

واصلت إسرائيل قصفها الجوي والبري على قطاع غزة، حيث دمرت عشرات المباني السكنية والأبراج بالمقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه المدن الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

تصاعد الخطر وتوسيع نطاق الحرب

تصاعد الخطر من توسيع نطاق الحرب إلى خارج قطاع غزة، حيث أعلن حزب الله اللبناني قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا جنوب لبنان ويرى المحللون أن الحرب قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، مما سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.