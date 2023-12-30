حراك يهودي-عربي “لنقف معا” يتظاهر في تل أبيب..أوقفوا العدوان على غزة

جماعة “نقف معا” هي جماعة يهودية-عربية غير متطرفة، داخل إسرائيل، تؤمن بالعيش جنبا إلى جنب، دون عنصرية، وتنادي بالمساواة في كل شئ من أجل العيش بسلام، وأن القدس الشرقية، هي أرض الجميع.

برنامج القدس بيتنا جميعا

تظاهرات “لنقف معا”

ولأول مرة يسمح لهذه الجماعة بالتظاهر في تل أبيب، حيث تظاهرت ضد العدوان على غزة، وطالبت بضرورة وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، تمنح فلسطين الفرصة لإقامة دولتها، بجانب دولة إسرائيل، كما هاجمت الجماعة نتنياهو واليمين المتطرف.

وهؤلاء يهود. يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بتحرير غزة.

هؤلاء يثبتون أن الإنسانية لن تموت على يد المتعصبين المتدينين، لن نسمح لهم.

عومديم بياخد، نقف معا ✌ https://t.co/CGezuPuavm — Ebrahim Batran (@EbrahimBatran4) May 16, 2018

مقاتلون من أجل السلام

هي منظمة غير حكومية، فلسطينية – إسرائيلية، تأسست عام 2006، تدعو للمساواة بين الشعبين والعيش جنبا إلى جنب، وترفض جميع أشكال العنف من كلا الجانبين، حيث رفض أعضاء المنظمة الخدمة في الجيش الإسرائيلي، أو المقاومة الفلسطينية، وأغلبهم كانوا مقاتلون سابقون، وتعد هذه المنظمة هي الأقدم، من حركة نقف معا.

الكتلة الطلابية ل-"نقف معًا" في جامعة تل-أبيب تتهيأ لافتتاح العام الدراسي الجديد. هل ترغبون بالانضمام لمجموعة طلابٍ يهود وعرب تناضل من أجل السلام، المساواة والعدالة الاجتماعية؟ أرسلوا لنا رسالة. ✌ pic.twitter.com/0PHGPk3VSP — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) September 10, 2020

الأمن والسلام للجميع

حيث تهدف منظمة مقاتلون من أجل السلام إلى :

بناء مجموعات من النشطاء لهم نفس التوجه، لاتساع المجتمع ثنائي القومية.

دعم أنشطة ذات الطابع ثنائي القومية، وتعزيز مبادئ السلام والأمن والحرية لكلا الشعبين.

العمل على التأثير في مواقف الحكومة الإسرائيلية، وصناع القرار.

تنظيم الاجتماعات بين المحاربين، من كلا الجانبين، للحصول على تفاهمات، وتقريب وجهات النظر، وأغلب الاجتماعات كانت في القدس الشرقية.

الآن، على مفرق جلجولية، ننضمّ للوقفة الاحتجاجية ضد مقتل الشاب إياد الحلاق، ذي الاحتياجات الخاصة ومن سكان القدس الشرقية، بإطلاق النار عليه من قِبَل شرطي بحرس الحدود. يهود وعرب نقف معًا ضد العنف البوليسي، الاحتلال والعنصرية. pic.twitter.com/AuuyY5jVt7 — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) June 2, 2020

حركة نقف معا

تشابهت أهداف حركة نقف معا، مع منظمة مقاتلون من أجل السلام، وقد تأسست حركة ” نقف معا” في عام 2015، وهي أيضا يهودية-عربية، كلهم يؤمنون بفكرة توحيد المجتمعين اليهودي والفلسطيني، دون تمييز، والمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.