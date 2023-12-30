أخبار فلسطين

حراك يهودي-عربي “لنقف معا” يتظاهر في تل أبيب..أوقفوا العدوان على غزة

صفاء المشهور

جماعة “نقف معا” هي جماعة يهودية-عربية غير متطرفة، داخل إسرائيل، تؤمن بالعيش جنبا إلى جنب، دون عنصرية، وتنادي بالمساواة في كل شئ من أجل العيش بسلام، وأن القدس الشرقية، هي أرض الجميع.

حراك يهودي-عربي"لنقف معا"

برنامج القدس بيتنا جميعا

تظاهرات “لنقف معا”

ولأول مرة يسمح لهذه الجماعة بالتظاهر في تل أبيب، حيث تظاهرت ضد العدوان على غزة، وطالبت بضرورة وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، تمنح فلسطين الفرصة لإقامة دولتها، بجانب دولة إسرائيل، كما هاجمت الجماعة نتنياهو واليمين المتطرف.

مقاتلون من أجل السلام

هي منظمة غير حكومية، فلسطينية – إسرائيلية، تأسست عام 2006، تدعو للمساواة بين الشعبين والعيش جنبا إلى جنب، وترفض جميع أشكال العنف من كلا الجانبين، حيث رفض أعضاء المنظمة الخدمة في الجيش الإسرائيلي، أو المقاومة الفلسطينية، وأغلبهم كانوا مقاتلون سابقون، وتعد هذه المنظمة هي الأقدم، من حركة نقف معا.

الأمن والسلام للجميع

حيث تهدف منظمة مقاتلون من أجل السلام إلى :

  • بناء مجموعات من النشطاء لهم نفس التوجه، لاتساع المجتمع ثنائي القومية.
  • دعم أنشطة ذات الطابع ثنائي القومية، وتعزيز مبادئ السلام والأمن والحرية لكلا الشعبين.
  • العمل على التأثير في مواقف الحكومة الإسرائيلية، وصناع القرار.
  • تنظيم الاجتماعات بين المحاربين، من كلا الجانبين، للحصول على تفاهمات، وتقريب وجهات النظر، وأغلب الاجتماعات كانت في القدس الشرقية.

حركة نقف معا

تشابهت أهداف حركة نقف معا، مع منظمة مقاتلون من أجل السلام، وقد تأسست حركة ” نقف معا” في عام 2015، وهي أيضا يهودية-عربية، كلهم يؤمنون بفكرة توحيد المجتمعين اليهودي والفلسطيني، دون تمييز، والمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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