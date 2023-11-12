جرائم إسرائيل مستمرة.. غارة تستهدف مدرسة لوكالة (الأونروا) في شمال غزة

وفقًا لعدة تقارير صحفية عربية اليوم الأحد، أشارت أنه تم تنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال قطاع غزة والتي كانت تستضيف نازحين.

وخلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض يوم أمس السبت، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه بشأن نقص المواد الطبية في قطاع غزة وعن الشعور العام بأن الدعم قد تراجع.

وأكد لازاريني أن حوالي 100 شخص تابع لوكالة الأونروا قتلوا في قطاع غزة خلال الأحداث الأخيرة، وأن هناك أكثر من 10 آلاف شخص أخر قتل معظمهم من النساء والأطفال.

الوضع في غزة كارثي والقتل ممنهج

وأضاف أن الوضع في غزة يعد كارثيًا ومروعًا، حيث تنفد الموارد الغذائية والأدوية والوقود، وأكد أيضًا رفضه لتهجير سكان غزة وأشار إلى حدوث قتل ممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعرب لازاريني عن رفضه للادعاءات الموجهة ضد مدارس الأونروا، وطالب المجتمع الدولي بدعمهم، وأشار إلى أن وكالة الأونروا تحتاج بشدة إلى تمويل لتنفيذ مهامها.

وطالب المفوض العام بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون أي شروط، وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات المقدمة.