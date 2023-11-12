أخبار فلسطين

جرائم إسرائيل مستمرة.. غارة تستهدف مدرسة لوكالة (الأونروا) في شمال غزة

حازم البنا

وفقًا لعدة تقارير صحفية عربية اليوم الأحد، أشارت أنه تم تنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال قطاع غزة والتي كانت تستضيف نازحين.

وخلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض يوم أمس السبت، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه بشأن نقص المواد الطبية في قطاع غزة وعن الشعور العام بأن الدعم قد تراجع.

 

وأكد لازاريني أن حوالي 100 شخص تابع لوكالة الأونروا قتلوا في قطاع غزة خلال الأحداث الأخيرة، وأن هناك أكثر من 10 آلاف شخص أخر قتل معظمهم من النساء والأطفال.

الاونروا - المصدر جوجل

الوضع في غزة كارثي والقتل ممنهج

وأضاف أن الوضع في غزة يعد كارثيًا ومروعًا، حيث تنفد الموارد الغذائية والأدوية والوقود، وأكد أيضًا رفضه لتهجير سكان غزة وأشار إلى حدوث قتل ممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعرب لازاريني عن رفضه للادعاءات الموجهة ضد مدارس الأونروا، وطالب المجتمع الدولي بدعمهم، وأشار إلى أن وكالة الأونروا تحتاج بشدة إلى تمويل لتنفيذ مهامها.

وطالب المفوض العام بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون أي شروط، وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات المقدمة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of حازم البنا
حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.


من مقالات الكاتب:
عاجل استشهاد صحفيين بينهم حمزة نجل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.