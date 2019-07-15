تعرف على موعد الإعلان عن نتائج توجيهي الإنجاز في فلسطين 2019

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين اليوم الموافق 15-07-2019 بشكل رسمي عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام 2019 في قطاع غزة والضفة العربيةو الخارج والشتات، وقد أكدت الوزارة أن نتائج التوجيهي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم في ساعات الصباح، ويعيش حالة طلاب وطالبات التوجيهي وأولياء الأمور حالة من الترقب لإعلان النتائج، حيث تعتبر هذه من أبرز سنوات الدراسة لدى الطالب، لكونها هي السنة التي تحدد مصير ومجال الطالب، ونتمني نحن في إدارة موقع نجوم مصرية كل التوفيق لابنائنا الطلاب والطالبات .

الثانوية العامة الإنجاز

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن الإنتهاء من تصحيح كافة الإختبارات الثانوية العامة للإنجاز 2019 في فلسطين وقد أشارت أن نتائج التوجيهي ستيم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي ، وقد أحد الخضور المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم أن عمليات الفرز والتدقيق تجري بشكل مستمر .

نتائج التوجيهي في فلسطين

يترقب ما يقارب سبعون ألف طالب وطالبة تقدموا لإختبارات الثانوية العامة 2019 في الضفة وغزة والخارج الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حيث ستم الإعلان عنها يوم الخميس، وتسود حالة من الترقب والإنتظار لدى الطلاب من أجل معرفة نتائجتهم بعد التعب والإرهاق والدراسة الطويلة وسهر الليالي، وقد أكدت وزارة التعليم على أنه لن يتم نشر أسماء الطلاب وإنما سيتم الإعلان عن النتائج من خلال أرقام الجلوس فقط .