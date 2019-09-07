تعرف على قصة “إسراء غريب” الفتاة الفلسطينية







اليوم سأتحدث عن قصة تملأها الحزن والمأساة، التي مزقت قلوب الناس، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج وتغريدات، لـ قصة الفتاة “إسراء غريب” التي تبلغ من العمر 21 عاماً، تسكن بلدة بيت ساحور في بيت لحم، التي تعمل كـ خبيرة في مجال التجميل، المكياج والموضة في منزلها، إسراء لها طموحات وأحلام بـ أن تصبح رائدة وفنانة عالمية في مجالها وكانت تكسب أجراً جيداً وتساعد عائلتها.







حادثة مقتل إسراء

يوم الخميس الموافق 22/8/2019 تم إعلان عائلة إسراء غريب بوفاتها أثر تعرضها لنوبة قلبية نتيجة معاناتها من اضطرابات عقلية وقيلت عائلتها أنها ملبوسة بجن و تعاني من مشاكل السحر، بعد عدة أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بـهاشتاج #كلنا_إسراء_غريب بسبب اختلاف أسباب موتها مع وجود أدلة أعلنت صديقة من احدي صديقات إسراء تسجيلات توضح أن إسراء كانت تتعرض للضرب الشديد من قبل عائلتها مما أدى إلى وفاتها.







رواية أصدقاء إسراء غريب

بدأت القصة عندما تقدم شاب لخطبة إسراء وتم موافقة العائلة عليه، فـ خرجت إسراء غريب مع شقيقتها الأصغر بعلم والدتها للقاء الشاب للتعرف عليه أكتر والتوسع وكان مصطحب أخته معه، قامت إسراء ب التقاط بعض الصور والفيديوهات وشاركتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” فـشاهدت الفيديو ابنة عمها ريهام وقامت بإخبار والدها وإخوتها أن ما فعلته عار لهم لان لم يكتمل مراسم كتب الكتاب، اعتبر ما فعلته إسراء مجلب للعار و بمثابة تحريض شديد على سمعة العائلة فقام زوج أختها وإخوانها بضربها ضرباً مبرحاً.







وفسخوا خطبة الشاب ودخلت إسراء المستشفى بسبب كسر في عمودها الفقاري، وتابعو ضربها ومنعوا الجميع من التدخل بحجة زوج أختها وإخوانها يريدون إخراج الجن منها، ولكن إحدى الممرضات سمعت مناجاة إسراء لهم وللشرطة فقامت بتصوير مقطع يظهر فقط أصوات الضرب وأصوات صراخ إسراء لطلب المساعدة إلى أن تسبب احد إخوانها بقتلها فهذه قصة إسراء غريب التي قتلت ظلما بلا سبب، حاولت إسراء إخفاء حقيقة ما حدث لها ونشرت صور لها وهي بالمستشفى تعتذر عن استقبال أي طلبات لشهر8 و9 بسبب صحتها.