تضامناً مع غزة، إمارة الشارقة تحظر كافة أشكال الاحتفال بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة

حظرت امارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفالات بالألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة وذلك بهدف التضامن مع الأشقاء في غزة، وكانت شرطة الشارقة قد أعلنت هذا القرار عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع فيسبوك وأكدت بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بخرق ذلك القانون، يذكر أن هذا القرار سيتم تطبيقه بحسب ما تم إعلانه حتى الآن في إمارة الارقة فقط ولن ينطبق ذلك على بقية الإمارات مثل أبو ظبي ودبي وخصوصا الأخيرة والتي تشهد سنويا احتفالات مميزة بالألعاب النارية في محيط معالمها البارزة مثل برج خليفة والجزيرة الاصطناعية والتي يحضرها عدد كبير من الناس من جميع أنحاء العالم.

وقالت الشرطة في بيانها الذي نشرته عبر صفحة فيسبوك بأنها تناشد جميع المؤسسات والأفراد بالتعاون معها حول هذا القرار الذي يعبر بصدق عن التضامن مع الأشقاء في غزة بحسب تعبيرهم، وأكدت الشرطة بأن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مرسخ تنتهجه إمارة الشارقة، يذكر بأن إمارة الشارقة هي إحدى أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.