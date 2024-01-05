تحت القصف الإسرائيلي المتواصل: حفل زفاف ومقرأه للقرآن الكريم

بعد حوالي 4 شهور من النزوح، وتحت القصف الإسرائيلي المتواصل، حاول النازحين أن يسايروا الواقع المرير، ويصنعوا ما يهون عليهم، فهذه مقرأة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذان عروسان قررا إقامة حفل الزفاف، أملا في استمرار الحياة، والتكيف مع الواقع.

قصة عروسين من غزة

قرر الفلسطيني، محمد عبد العال أحد النازحين، الزفاف على عروسته ياسمين، داخل فصل في مدرسة للنازحين، حيث أرادوا الشعور بالفرح والتفاؤل، وعدم الاستسلام لليأس والحزن، فكان لهم أحلى عرس، وقد وافقت العروس، ياسمين على زفافها في هذه الأجواء، لإنها تشعر أن وضع النازحين سيطول، وان هذه أصبحت حياتهم، لمدة ليست بالقصيرة.

«حفل زفاف تحت القصف».. تعرف على قصة عروسين من غزة قررا الزواج داخل أحد الفصول الدراسية #قناة_الغد pic.twitter.com/5EBE3QVqJH — قناة الغد (@AlGhadTV) January 5, 2024

مقرأه قرآن داخل مخيمات النازحين

أينما يوجد البشر، توجد الحياة، وهؤلاء الأهالي الصابرين، الصامدين، من أهالي غزة، اللذين عانوا وما زالوا يعانون، من ويلات الحرب الشنيعة، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، على قطاع غزة، ضربوا مثلا عظيما للإيمان والصبر، فقد نزحوا من ديارهم، منذ الأيام الأولى للحرب، واستمروا في النزوح عدة مرات، ومن مكان إلى مكان، وسط نقص الغذاء والمياه والدواء، وانعدام البنية التحتية، ها هم يواصلوا حياتهم، تحت القصف، وأول ما يهتمون به هو قراءة القرآن الكريم، وتعليمه للأطفال، داخل مخيمات النازحين.