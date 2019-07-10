تابع نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين “الإنجاز” سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس دون الاسم

تتابعون أهم ما يهمكم وتبحثون عنه حول نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين وقد تداولت العديد من المواقع الإخبارية والصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بتحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 لكن مدير عام قياس قد نفي جميع هذه الأقاويل موضحا أنها إشاعات ليس إلا، وأن امتحانات التوجيهي ما زالد قيد التصحيح والمراجعة والرصد، وسيتم تحديد موعد صدور نتائج التوجيهي الإنجاز خلال الأسبوع المقبل، تابع هذه المقالة للمزيد حول نتائج الثانوية العامة فلسطين ورابط الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس دون الاسم.

وأكد مدير عام قياس أنه سيتم قريبا انعقاد اجتماع لتحديد آلية إعلان نتائج التوجيهي 2019 فلسطين الدورة الاولي، وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية، وسيكون هذا الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، وقد عملت اللجنة العامة للامتحانات علي متابعة وتنظيم عمليات التصحيح في جميع اللجان.

نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين

يبحث ميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة حاليا عن نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين الدورة الاولي بالاسم ورقم الجلوي، والجدير بالذكر أن نتائج التوجيهي لن يتم الإعلان عنها بالاسم، وذلك حفاظا علي خصوصية الطالب ودرجاته، وسيتم الاستعلام برقم الجلوس فقط دون إظهار اسم الطالب.

موعد نتائج التوجيهي 2019

لم يتم حتي الآن تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 رسميا، حيث يتم تحديد الموعد خلال الاسبوع القادم، ثم يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019 الإنجاز بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد للأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في المرحلة النهائية من التعليم ما قبل الجامعي.

وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي

يمكنكم عبر وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي الاستعلام عن درجات الطلاب في الثانوية العامة عبر الرابط المباشر واختيار المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخاصة المخصصة له، والنقر علي رز عرض النتيجة، نتمني النجاح لجميع الطلاب.