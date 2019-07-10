تابع متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين الدورة الأولي وأهم ما ذكره مدير عام قياس حول نتائج الثانوية العامة انجاز

تتابعون في هذه المقالة المميزة كل ما يهمكم وتبحثنون عنه حول متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين الدورة الأولي للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث يترقب جميع الطلاب والطالبات في قطاغ غزة والضفة الغربية إعلان نتائج الثانوية العامة انجاز خلال الأيام القادمة، وحاليا يستعد الطلاب لإعتماد نتائجهم رسميا من وزير التعليم قبل الجامعي ومعرفة كشف نقاط التوجيهي انجاز، وقد انتشرت العديد من الإشاعات حول تحديد موعد ظهور نتائج التوجيهي الفلسطيني، وقد أكد مدير عام قياس أن الاوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب ما زالت قيد التصحيح، ولم تنتهي الكنترولات من أعمالها حتي الآن، وأن جميع ما ذكر من مواعيد غير صحيح ولم يتم تأكيده من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

يترقب طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية إعلان درجات التوجيهي الدورة الاولي رسميا، حيث أن نقاط الثانوية العامة هي ما تحدد الجامعات التي يدخلها الطالب حسب الحد الأدني لجميع الكليات والجامعات في فلسطين.

متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

يتسائل الطلاب وأولياء الأمور يوميا متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين والجدير بالذكر أن النتائج لم يتم حتي الآن تحديد موعد إعلانها من الجهات الرسمية المختصة، حيث أن عمليات التصحيح ما زالت جارية في جميع المدارس، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب علي درجاتهم دون ظلم، وسيتم تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 الدورة الأولي خلال الإسبوع المقبل.

نتائج الثانوية العامة انجاز 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة انجاز 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والروابط المتخصصة بإعلان نتائج التوجيهي، وقد ذكرت بعض المصادر أن نتائج التوجيهي فلسطين سيتم الإعلان عنها برقم الجلوس فقط دون الاسم، وذلك حفاظا علي خصوصية الطالب، وسنوافيكم في هذه المقالة برابط نتتائج الانجاز فور صدورها.