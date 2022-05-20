تأبين نقابة الصحفيين المصريين لشهيده الصحافة شرين أبو عاقلة

عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد، مع استشهاد الإعلامية البارزة شيرين ابو عاقلة التي وحدت الفلسطينيين عقب اغتيالها برصاصات الاحتلال الصهيوني، وجمعت قلوب العرب واحيت فيهم مشاعر يراد لها أن تندثر، غير أن في موتها حياة، استشهاد شيرين بدوره اعاد الهتافات داخل نقابة الصحفيين المصريين ، في حفل تأبين الشهيدة لتدوي مجددا” راح ها نقولها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل” هكذا ارتفعت اصوات الصحفيين المصريين من اجيال متعاقبة بمقر نقابتهم العريقة بشارع عبد الخالق ثروت في وسط القاهرة، ليصل الصوت إلى المرابطين دفاعا عن الحق الفلسطيني في جنين ورام الله والقدس وغزة، بأن الدم العربي واحد و أن مصر حاضرة دوما في كل شأن فلسطيني….