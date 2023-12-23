بيان “كتائب القسام” عن المعارك الضارية في قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” تعلن عن تمكنها من قتل المزيد من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

بيان كتائب القسام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن قيام مجهاهديها بالعديد من العمليات في قطاع غزة أدت إلى تدمير آليات الجيش الإسرائيلي وقتل جنوده.

وجاء في بيان القسام: “تمكن أحد مجاهدينا من الإجهاز على 4 جنود من جيش الاحتلال من النقطة صفر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

كما قالت القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير 5 دبابات وقتل جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقها الإحتلال الإسرائيلي على غزة ولم ينفجروا، فزرعهما مجاهدي القسام في طريق آليات الاحتلال في منطقة جباليا وفور وصول الآليات تم تفجير الصواريخ.

واضافت: “تمكن مجاهدو القسام من الاجهاز على جندي صهيوني في حي الشيخ رضوان من المسافة صفر، واستهدفوا آليتين للاحتلال بقذيفة “الياسين 105”.

واضاف البيان: “تمكن مجاهدي القسام من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة حجر الديك وسط قطاع غزة، حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع مما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.