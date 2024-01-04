بعد 90 يوم.. الجيش الإسرائيلي يكشف كم عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس؟

مر ما يقرب من 3 أشهر على أحداث السابع من أكتوبر والتي هاجمت فيه حماس مستوطنات غلاف غزة واختطفت عدد من الإسرائيليين ما بين مدنيين وعسكريين، وخلال الفترة الماضية تم تبادل جزء من الأسرى بين إسرائيل وحماس، فيما لم يتم حتى الآن الإفراج عن العدد الأكبر من أسرى إسرائيل لدى حماس.

ميا شيام أسيرة سابقة لدى حماس تم الإفراج عنها في صفقة تبادل- الجزيرة الإخبارية

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن حماس لديها 136 أسير لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار بيانات إعلامية كل يوم لتوضيح نتائج حربها في قطاع غزة، فيما أوضح المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي يقوم بكل جهده لاعادة الأسرى مرة أخرى.

عاجل | المتحدث العسكري الإسرائيلي: عدد المخطوفين في غزة 136 ونبذل كل جهد لإعادتهم pic.twitter.com/aKJVfXqHlf — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 4, 2024

كانت حركة حماس وإسرائيل تقوم بمفاوضات من أجل تسليم الأسرى، حيث وضعت المقاومة عدة شروط من بينها الخروج الإسرائيلي من قطاع غزة، والأفراد عن كل المعتقلين في سجون إسرائيل والذي يصل عددهم إلى آلاف الفلسطينيين، بينما تتمسك إسرائيل بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، حيث تتدخل أطراف عدة من أجل إنهاء الصراع.

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بعد 90 يوم عرفوا انه اسير في غزة

ليرتفع عدد الرهائن 136 شخص pic.twitter.com/kRub5ZjcXt — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) January 4, 2024

بينما انتهت مفاوضات القاهرة مؤخرا، حيث أفادت عدة مصادر إخبارية بانتهاء المفاوضات بين حماس وإسرائيل في القاهرة، وذلك بعد قيام إسرائيل باغتيال عضو حركة حماس صالح العاروري عضو الحركة، والذي اغتالته إسرائيل في استهداف صاروخي لمكتبه في لبنان.