أخبار فلسطين

بعد 90 يوم.. الجيش الإسرائيلي يكشف كم عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس؟

محمد عثمان

مر ما يقرب من 3 أشهر على أحداث السابع من أكتوبر والتي هاجمت فيه حماس مستوطنات غلاف غزة واختطفت عدد من الإسرائيليين ما بين مدنيين وعسكريين، وخلال الفترة الماضية تم تبادل جزء من الأسرى بين إسرائيل وحماس، فيما لم يتم حتى الآن الإفراج عن العدد الأكبر من أسرى إسرائيل لدى حماس.

الأسرى الإسرائيليين

ميا شيام أسيرة سابقة لدى حماس تم الإفراج عنها في صفقة تبادل- الجزيرة الإخبارية

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن حماس لديها 136 أسير لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار بيانات إعلامية كل يوم لتوضيح نتائج حربها في قطاع غزة، فيما أوضح المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي يقوم بكل جهده لاعادة الأسرى مرة أخرى.

كانت حركة حماس وإسرائيل تقوم بمفاوضات من أجل تسليم الأسرى، حيث وضعت المقاومة عدة شروط من بينها الخروج الإسرائيلي من قطاع غزة، والأفراد عن كل المعتقلين في سجون إسرائيل والذي يصل عددهم إلى آلاف الفلسطينيين، بينما تتمسك إسرائيل بإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، حيث تتدخل أطراف عدة من أجل إنهاء الصراع.

بينما انتهت مفاوضات القاهرة مؤخرا، حيث أفادت عدة مصادر إخبارية بانتهاء المفاوضات بين حماس وإسرائيل في القاهرة، وذلك بعد قيام إسرائيل باغتيال عضو حركة حماس صالح العاروري عضو الحركة، والذي اغتالته إسرائيل في استهداف صاروخي لمكتبه في لبنان.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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