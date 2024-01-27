بعد قراراتها بشأن فلسطين وإسرائيل.. هل تنتظر محكمة العدل الدولية موافقة مجلس الأمن؟

صدر حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية التي يزعمها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتزايدت التساؤلات حول ماهية القرارات واهميتها وإمكانية تنفيذها.

محكمة العدل الدولية-مصدر الصورة: اليوتيوب

تفسير القرار:

يوضح القرار ارتكاب إسرائيل 4 أنماط من أنماط الإبادة الجماعية من أصل 5 أنماط، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

وتشمل التدابير التحفظية المؤقتة التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل طلبات جنوب إفريقيا التسعة التي طلبتها من المحكمة يوم 29 ديسمبر 2023.

ودافعت المحكمة عن حقوق الإنسان العالمية وأقرت العدالة الدولية وأسقط قراراتها وأوامرها ضد إسرائيل مع النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة.

ودحضت المحكمة مزاعم تسييسها، مؤكدة على حيادها منذ إنشائها عام 1945.

الالتزام بالقرار:

ووفق خبراء القانون الدولي تعتبر كافة قرارات وأوامر محكمة العدل الدولية إلزامية بذاتها ولا تحتاج لموافقة مجلس الأمن لإضفاء الصفة الإلزامية عليها.

أكدت جلسة النطق بالحكم في محكمة العدل الدولية على عدم رفض قضية الإبادة الجماعية في إسرائيل، ويفرض الحكم التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة.

الوضع في غزة:

أكدت المحكمة أن غزة أصبحت مكانًا ل”الموت واليأس” ولا يمكن العيش فيه، والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية، وهم يخضعون للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

كما أن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.