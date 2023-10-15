بسبب تجاهله غزة.. صلاح يواجه سيلًا من الانتقادات

تعرض محمد صلاح، اللاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لانتقادات واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بسبب تجاهله أحداث غزة.

صورة للاعب المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. المصدر: فيس بوك أحمد مبارك

وطالب الكثيرون «صلاح» بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية والتعبير عن دعمه لها، خاصة في ظل شعبيته الكبيرة في أوروبا والعالم، حيث يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من 62 مليون شخص، وعلى فيسبوك 16 مليون شخص.

وأشارت حسابات على فيسبوك للصفحة الرسمية للاعب، تطالبه بدعم القضية الفلسطينية، حيث قالت ساندي: “مينفعش السكوت في وقت مهم فيه الكلام، متكونش بطل من ورق وفخر للأعداء.”

فيما كتب علاء: “كلنا مستنيينك، ملايين حول العالم ماسكين التليفونات ومنتظرين البوست القادم للعظيم أبن العظيم أبن مصر العظيمة.”، فيما كتب أحمد مبارك: “انقذ ما يمكن إنقاذه.”

ومن جانبه طالب الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالإعلان عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا أن الناس تراه فخرًا للعرب، وفخر العرب لا يتخلى عن العرب وهم في حاجة له.

وأضاف أديب قائلًا: “إحنا محتاجين كلمتك يا صلاح.”، مشيرًا إلى أن الإعلام الإنجليزي لديه قدر من التوازن مقارنة بغيره من الإعلام الغربي.

وبدوره رد شقيق محمد صلاح على أحد المنشورات التي تهاجم شقيقة بسبب موقفه من دعم القضية الفلسطينية، والتزامه الصمت، قائلًا: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني.”

ويرى البعض أن صمت صلاح يشكل خيبة أمل كبيرة، باعتباره رمزًا للأمل والوحدة، بينما يعتقد البعض الآخر أن صلاح قد يكون مترددًا في التعبير عن موقفه بسبب مخاوف من رد فعل الجمهور الإنجليزي أو حتى من ناديه.