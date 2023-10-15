“بترا”: إسرائيل تجلي الآلاف من مستوطنة سديروت إلى الفنادق

بدأت اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية في الإخلاء الفعلي لسكان مدينة سديروت القريبة لحدود قطاع غزة إلى الفنادق في مناطق أخرى بعد القصف المتواصل على غزة.

إخلاء سديروت- المصدر: إكس

ورحل العديد من المستوطنين بالفعل، ويتوقع أن عملية الإخلاء ستستمر لمدة أسبوع كامل إلى فنادق القدس، والبحر الميت، وإيلات بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وسائل اعلام إسرائيلية.

وبدأت عمليات الإجلاء للمستوطنين صباح اليوم الأحد بعد وصول عدد من الحافلات إلى مستوطنة سديروت في تمام الساعة الـ 11:00 صباحا، كما تم إجلاء الذين لا يستطيعون الرحيل بمفردهم بحسب موقع “واللا” العبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن “الإجلاء سيستمر لمدة أسبوع إلى فنادق في وسط إسرائيل، وأنه بقي في سديروت حوالي 13 ألف نسمة، وهم الذين يمثلون ما يقرب من 40% من سكان المدينة”.

وذكرت “بترا” أنه في الأسبوع الماضي رحل العديد من المستوطنة إلى الفنادق، كما أن بعضهم حول الإقامة بنفسه، إلا أنه تقرر إخلاء جميع المستوطنين بعد ضغوط مارسها رئيس البلدية «ألون دافيدي».