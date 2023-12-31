بالفيديو.. وضع جثة طفله على دراجته لدفنه “غزة تناجي ربها”

في مشهد تقشعر له القلوب وقف الأب الحزين يبحث عن أي شئ لينقل جثة طفله لدفنه بعدما ارتقت روحه الطاهرة إلى خالقة في قصف عنيف شنته الكيان الصهيوني خلال الساعات الماضية ليلحق بأطفال الجنة الذين استشهدوا منذ اندلاع حرب الكيان الصهيوني الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي ساعات تمر ولم يجد الأب ما ينقل جثة طفله بعدما لملم دموعها المتناثرة على وجهه الذي اعتلاه الحزن على فقدان فلذة كبده.

الأب الفلسطيني وهو ينقل جثة ابنه على دراجته الهوائية لدفنه

عربات الكارو لنقلل الجثث باتت خارج نطاق الخدمة بسبب نقص علف الماشية

View this post on Instagram A post shared by العربية Al Arabiya (@alarabiya)



الوقت يمر ولا يوجد سيارات إسعاف بعد نفاذ وانقطاع الوقود حتى عربات الكارو باتت خارج نطاق الخدمة بسبب نقص علف الماشية فجاء بدراجته الهوائية ووضع جثة طفله في سلة الدراجة الخلفية لدفن فلذة كبده، بعدما أصبح الأطفال وقود الحرب الإسرائيلي الغاشم بعيدًا عن المنظمات الدولية الفالصو وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي لا يتم تطبيقها سوى في المجتمع الغربي ونحن يطبق علينا قوانين العقاب فقط فمنذ ما يقارب الثلاثة أشهر والكيان الصهيوني يرتكب أبشع جرائم القتل في العالم برعاية الأب الروحي الأمريكي جو بايدن.

اليوم مقتل أحد الضباط وجندي من بين صفوف جيش الكيان الصهيوني الغاشم

وفي سياق متصل أعلن جيش الكيان الصهيوني الغاشم في بيان له منذ ساعات قليلة اليوم الأحد عن مقتل أحد الضباط وجندي من بين صفوف جيشه وذلك في المعارك القائمة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الكيان الصهيوني الغاشم، وأوضح جيش الاحتلال بأن المقدم احتياط إليراز غاباي قُتل خلال اشتباك مع المقاومة الفلسطينية بوسط قطاع غزة بينما قُتل جندي في معركة بشمال غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بالأمس السبت أن اثنين من قواته قُتلا في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

القسام: وقوع اشتبكات قريبة جدًا من جيش الكيان الصهيوني أسفر عن وقوع قتلى وجرحى

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين قد أعلنا أمس في بيانات مصورة لهم تفيد وقوع اشتبكات قريبة جدًا من جيش الكيان الصهيوني الغاشم أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى استهداف آليات عسكرية وتفجيرها

عدد قتلى الجيش منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر

كما كشف المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني الغاشم أفيخاي أدرعي، أن عدد قتلى الجيش منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر وحتى مساء أمس السبت وصل لـ 504 قتيل ومع إعلان مقتل اثنين اليوم يصل ثمرة المقاومة الفلسطينية لـ 506 قتيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي طبقًا لبيانات متحدثهم الرسمي.