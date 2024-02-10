بالفيديو| والدة الطفلة هند توجه رسالة للعالم بعد استشهاد ابنتها .. لن أسامحكم

وجهت والدة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت ضمن 5 من أفراد عائلتها منذ أكثر من 12 يوم، بعد ان حاصرتهم مركبات قوات الاحتلال الصهيوني ومنعت إسعافهم طوال هذه المدة، رسالة لكل من شارك في قتلها، وكل من تخاذل في نجدتها وهي تستغيث من جراء الإصابة دون أن ينجدها أحد.

لن أسامح العالم

رسالة والدة الطفلة هند التي تدمى القلوب بثتها في فيديو عرضته قناة الحدث، قالت فيه “حسبي الله ونعم الوكيل في كل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل المحاكم الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية، حسبي الله في كل واحد كان قادر ينقذ هند ولم يفعل لها شيئًا”.

وتابعت الأم المكلومة “حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضمير حي سمع صوتي وصوت بنتي وهي تناشد ولم ينقذها، الكفار نتنياهو وبايدن تآمروا علينا، بحسبن عليهم من قلبي، الله يرحمهم ووالله يوم القيامة راح يُسألوا عن هذا اليوم والطفلة التي نزفت 12 ساعة ولم يتدخل أحد لإنقاذها”.

ثم عرضت بعض من كراسات هند الدراسية، هذه الطفلة التي حرمها العدوان من الحياة كما حرم عشرات الآلاف غيرها في قطاع غزة خلال أكثر من 120 يوم من الإبادة الجماعية التي لا يزال العالم يشاهدها دون أن يحرك ساكناً.

تعليق حركة حماس

وكانت حركة حماس قد أصدرت اليوم بيان لها حول الواقعة قالت فيه “تَكشّفت صباح اليوم معالم الجريمة التي حلّت بالطفلة هند رجب، ذات الستة أعوام، والطفلة لَيَان، واثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما، فاستشهدا إضافة الى الطفلتين، بنيران جيش الاحتلال النازي الذي قتلهم بشكل متعمد وبدم بارد في مدينة غزة”.

ووجهت حركة حماس الدعوة لكل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة الشنعاء، والتي تشهد على مدى وحشية هذا الكيان النازي، وما يرتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال.

وفي ختام البيان توعدت حماس بمحاسبة هذا الكيان بقولها “سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.