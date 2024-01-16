بالفيديو| وائل الدحدوح من مصر: مغادرتي لغزة للعلاج بمثابة تجرع السُم

استقبلت مصر اليوم الثلاثاء أيوب الصحافة العربية وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة من قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 2 مليون فلسطيني، فقد فيها الدحدوح العشرات من أفراد عائلته كان أخرهم نجله الأكبر حمزة.

العلاج من الإصابة هو السبب

وكشف وائل الدحدوح عن سبب مغادرته لغزة الذي وصفه بتجرع السُم، وهو لغرض تلقي العلاج من جراء إصابته في يده أثناء نقله للصورة وسط القصف الإسرائيلي الغاشم، هذه الإصابة التي جاءت في نفس الوقت الذي استشهد فيه زميله المصور سامر أبو دقة.

وقال الدحدوح في تصريحاته قبيل خروجه من القطاع “الكثيرون نصحوني بضرورة مغادرة غزة لأنني أحتاج العلاج لإنقاذ يدي، والعلاج غير متوفر في غزة، إذا غادرت سيكون الأمر مبررا ولا يمكن لأحد أن ينتقد أو يتحدث عن ذلك، لكن مع ذلك فهذا الأمر صعب جدا.. لو قررت أن أغادر وأترك مهمنتي ورسالتي هو تجرع للسم”.

وأضاف “لو اتخذت هذا القرار لإنقاذ يدي سأكون كمن يتجرع السم.. أنا لا أتخيل أن أي إنسان صحفي ومهني ووطني يتخلى عن واجبه”.

مصر ترحب بأبو حمزة

وفي أول تصريح له بعد وصوله للأراضي المصرية، قال أبو جمزة لقناة القاهرة الإخبارية “هذا اليوم هو رحلة علاج.. وإن شاء الله ربنا يكشف الغُمة وتتوقف الحرب وتتوقف المعاناة.. وربنا يعين شعبنا على الحصول على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر وفي قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي”.

وتابع “إن شاء الله أعود إلى رأس عملي بعد علاج يدي»، وأكّد أنه يثمن أي جهود تجريها مصر وغيرها من الدول بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنتهي هذه الحروب والأوجاع”.