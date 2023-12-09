بالفيديو.. حماس تستعد لقصف تل أبيب وتكشف جانبًا من الاستعدادت الصاروخية

نشرت صفحة الجزيرة – فلسطين الإخبارية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ فيديو لكتائب عز الدين القسام في حركة حماس بغزة يكشف عن الاستعدادت الصاروخية المكبرة لحركة حماس تمهيدًا لقصف تل أبيب الإسرائيلية ردًا على الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على الأبرياء في غزة.

حماس تستعد لقصف تل أبيب وتكشف جانبًا من الاستعدادت الصاروخية

استعدادت مكثفة لكتائب القسام من وسط أماكن خالية

وتضمن الفيديو التي نشرته الجزيرة على صفحتها استعدادت مكثفة لكتائب القسام من وسط أماكن خالية وتجهيز مجموعة من الصواريخ التي تحمل اسم “L-M90” ووضعها في الراشقات الصاروخية وبدء عملية تحديد الأماكن المستهدفة من خلال الصواريخ التي أعدوها واختتموا الفيديو بجملة “تل أبيب ستحرق – القدس ستحرر”.

قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية أمس الجمعة

جدير بالذكر بأن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة قالت بأنها قامت بقصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، أمس الجمعة التي أدت إلى انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، وأكدت حماس بأن استهداف تل أبيب في وسط إسرائيل جاء ردًا على ما سمتها المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في فلسطين.

إسرائيل تواصل شن حربها على غزة في اليوم الـ 64 على فلسطين

وتواصل إسرائيل في شن حربها على غزة في اليوم الـ 64 منذ بداية الحرب وقامت بشن غارات اليوم السبت على مناطق عدة في فلسيطن، وطبقًا لتقرير نشرته العربية الغارات الإسرائيلية طالت مناطق عدة في دير البلح وسط قطاع غزة بالإضافة إلى وصول العشرات من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي صباح اليوم.