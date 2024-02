بالفيديو .. جيش الاحتلال ينشر صوراً يزعم أنها ليحيى السنوار وأسرته من داخل نفق بخان يونس

عرضت قناة 13 الإسرائيلية فيديو من داخل أحد الأنفاق بخان يونس، تزعم أنها لزعيم حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار برفقة زوجته وأبناءه، اللقطات التي لم تستغرق سوى ثواني معدودة لم يظهر بها وجه السنوار، ولكن ظهر من الخلف أثناء عبوره أحد الأنفاق.

وكشفت القناة العبرية أن الفيديو المعروض تم التقاطه عن طريق إحدى الكاميرات المثبتة بالنفق، والذي أظهرت مغادرة السنوار وأسرته للنفق فور علمهم أن قوات الاحتلال اكتشفت مكانه وأصبح غير آمن.

الفيديو أظهر أن السنوار وأسرته في حالة صحية جيدة، ويتحركون بثبات أثناء مغادرته للنفق دون أن يصابوا بأي أذي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تستعد لنسف النفق وتدميره.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مجموعات من الشاباك، رفقة قوة من قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتحليل معمق للفيديو، وذلك لاستخلاص أكبر قدر من المعلومات التي يمكن أن تفيد في تعقب زعيم حماس.

Footage of Yahya Sinwar published by the IDF. He was recorded in a tunnel on October 10. pic.twitter.com/LReqC81CdS

— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 13, 2024