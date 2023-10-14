بالفيديو الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في غزة بعد إجبارهم على الانتقال إلى الجنوب

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل سافر بقصف المدنيين العزل من سكان قطاع غزة بعد إجبارهم على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة وإيهامهم بتوفير طرق آمنة، فلا يمكن أن تخطئ العين تلك المشاهد المأساوية لضحايا مدنيين من أطفال وشيوخ ونساء سقطوا غدرا من قبل قوات الاحتلال فهل يرى تلك المشاهد الرئيس الأمريكي ومساعديه الذي روجوا إلى الأكاذيب الإسرائيلية بشأن مقتل الأطفال ثم تراجعوا عن تلك التصريحات بعد التأكد من كذبها.

المصدر التليفزيون العربي

مشهد مروع للحظة استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر لعائلات فلسطينية أثناء نزوحها من شمال قطاع #غزة لجنوبه pic.twitter.com/3WFW9xgBrg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 14, 2023