أخبار فلسطين

بالفيديو الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في غزة بعد إجبارهم على الانتقال إلى الجنوب

أيمن إسماعيل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل سافر بقصف المدنيين العزل من سكان قطاع غزة بعد إجبارهم على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة وإيهامهم بتوفير طرق آمنة، فلا يمكن أن تخطئ العين تلك المشاهد المأساوية لضحايا مدنيين من أطفال وشيوخ ونساء سقطوا غدرا من قبل قوات الاحتلال فهل يرى تلك المشاهد الرئيس الأمريكي ومساعديه الذي روجوا إلى الأكاذيب الإسرائيلية بشأن مقتل الأطفال ثم تراجعوا عن تلك التصريحات بعد التأكد من كذبها.

المصدر التليفزيون العربي

Avatar of أيمن إسماعيل
أيمن إسماعيل

المهنة محاسب
بكالوريوس تجارة جامعة الاسكندرية.
دبلوم الدراسات العليا جامعة طنطا.
تمهيدي ماجستير جامعة كفر الشيخ.
معهد قراءات دمنهور.
دبلومة فن الاتصال وأساليب الذاكرة من المعهد الكندي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل