الهدنة المستمرة: حماس تواجه التحديات وإسرائيل تتوعد بضربة قاضية

بعد انقضاء دقائق فقط من هدنة دامت سبعة أيام، عادت أصوات القتال تدوي في سماء قطاع غزة صباح اليوم (الجمعة)، وفي تصعيد للأحداث قامت الطائرات الإسرائيلية بشن غارات عنيفة، أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

بدورها قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية، رداً على الهجمات الإسرائيلية، وتزايدت حدة التوتر مع تصاعد المواجهات في المنطقة.

فيما شنّت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية غارات وقصفت عدة مناطق في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وبحسب إعلان وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” في غزة، بلغت حصيلة الضحايا الأولية 60 شخصاً.

وفي تصريح صحافي وعد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي بـ ضربة قاضية ضد حماس، قائلاً “ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية” وذلك على خلفية عدم تسليم الحركة قائمة بالرهائن المعتقلين، والتي كانت الاتفاقية قد نصت عليها.

تعتبر حماس رفضها لتمديد الهدنة خطوة تصاعدية، حيث قامت بإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة الصباحية، وفي تصريح لإيلون ليفي، أكد أن حماس قررت وضع حد للهدنة، ملوحة بعدم إفراجها عن النساء المخطوفات.

If Hamas wants to keep giving us back hostages instead of VIOLATING A PAUSE AND WAGING WAR, we could all have a Shabbat Shalom. https://t.co/cxsEr2e7Tu

— Eylon Levy (@EylonALevy) December 1, 2023