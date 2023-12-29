الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: أولوياتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا صفقات تبادل للأسرى قبل وقف العدوان بشكل كامل

تحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر لعام 2023 مؤكدًا على معركة طوفان الأقصى والتي بدأت في السابع من شهر أكتوبر وضعت جيش الإحتلال الإسرائيلي على طريق الزوال.

المتحدث الإعلامي لحركة حماس "أبو عبيدة"_ المصدر موقع القاهرة 24

وأضاف أبو عبيدة خلال أحد الكلمات المسجلة له: نحن نقاتل منذ عقودًا طويلة وصولًا إلى معركة طوفان الأقصى وذلك من أجل الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مضيفًا بأنهم قد قاموا بتوجيه ضربة القرن للجيش الإسرائيلي وأثبتوا للعالم أجمع من خلال طوفان الأقصى أنهم شعب يقوم بالمطالبة بالحرية والحق في الحياة، ولقد واصلنا في الإعداد الكثيف والقتال لأننا كنا على يقين بأن حقوقنا تنتزع إنتزاعًا.

وأكمل أبو عبيدة في كلمته قائلًا: إن أولوياتنا هي وقف العدوان بشكل كامل على شعبنا،مضيفًا بأنه لا توجد أي أولوية أخرى تتقدم على وقف هذا العدوان، ولا يوجد أي صفقة لتبادل الأسرى قبل أن يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد أبو عبيدة في كلمته بأن كتائب عز الدين القسام تمكنت من تدمير 825 آلية لجيش الإحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي أو كلي حتى الآن، وذلك منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة.

وأعلن كتائب القسام يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 عن تمكن المقاومة من تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105، وذلك في المعارك الدائرة بمدينة خان يونس بقطاع غزة.

هذا وأضافت كتائب القسام أنهم تمكنوا أيضًا من تفجير حقل ألغام، وذلك بوسط قطاع غزة داخل منطقة البريج، حيث أكد أحد البيانات الصادرة لكتائب القسام بأن حقل الألغام الذي تم تفجيره كان يتكون من عدد 4 عبوات برميلية، هذا بجانب عبوة مضادة للأفراد، وتم تفجيره في أحد قوات جيش الاحتلال وبعض المركبات.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع عملية دهس بالقرب من أحد المواقع العسكرية بالضفة الغربية، وهو ما أسفر عن وقوع عدد 4 إصابات بينهم إصابة متوسطة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه قد تم تحييد المهاجم من قبل بعض الجنود الإسرائيلين، هذا بجانب تعزيز المنطقة ببعض الجنود الإضافيين من أجل تأمين تلك المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة داخل قطاع غزة بأن أعداد القتلى من المدنيين قد ارتفع ليصل إلى 21 ألف و507 شهيد، بينما بلغ عدد المصابين داخل القطاع منذ بداية الحرب على غزة في السابع من شهر أكتوبر وصل إلى 55 ألف و 915 مصاب.

وبعد وصول عدد القتلى إلى هذا الرقم، فإن أعداد القتلى بالقطاع قد بلغت 1% من إجمالي سكان غزة، هذا بخلاف الآلاف المتواجدين تحت الأنقاض حتى الآن.

يذكر أنه قد تم استشهاد 187 فلسطينيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين إلى 312 مصاب.

ووفقًا لبعض المصادر الفلسطينية والدولية فإن قطاع غزة والذي يبلغ عدده حوالي 2.5 مليون نسمة يواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة وسط حالة من القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي على القطاع.