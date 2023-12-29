المقررة الأممية لحقوق الإنسان: أفعال إسرائيل في غزة هي أهوال القرن 21

معاناة مستمرة لأهالي غزة، تتفاقم يوما بعد يوم، ما بين جوع وعطش، وبين قصف وحرائق، وتفاقم النفايات، وانتشار الأوبئة، أحياء تحت الأنقاض، وأشلاء وجثث تتحلل دون القدرة على دفنها.

دمار شامل في قطاع غزة

المقررة الأممية لحقوق الإنسان

الصمت الغربي يعتبر تواطؤ، وإسرائيل ترتكب أهوال في غزة، هكذا تصف فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان، الوضع الصعب في غزة، كما ذكرت أن إسرائيل تقتل الأطفال، وتتحول جثثهم إلى أشلاء مختلطة بالتراب.

المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: أفعال إسرائيل في #غزة هي أهوال القرن الـ21#حرب_غزة pic.twitter.com/UQR1vrSgvl — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 29, 2023

دمار لا مثيل له في هذا القرن

هكذا وصفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، الوضع في غزة، حيث خرجت ممارسات الاحتلال، عن كل الأعراف الأخلاقية، قتلت أكثر من 21 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، حرقت كل مكان انسحبت منه، هدمت منازل فوق رؤوس ساكنيها، أغلب السكان أصبحوا لاجئين، لا مأوى لهم، وسط البرد القارس، اغلب الأطفال أصبحوا أيتام، وأغلب العائلات فقدوا أبنائهم، والمجاعة مرتقبة في غزة، حيث يوجد نقص حاد في الغذاء والمياه، كما اتهم المكتب الإعلامي في غزة، جنود الاحتلال، بالقيام بسرقة الأعضاء للمخطوفين من غزة.