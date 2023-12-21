المشاورات الدولية: هنية يلتقي بالمسؤولين المصريين لبحث حلاً عاجلاً للأزمة في غزة

أعلنت حركة حماس يوم الأربعاء وصول رئيس المكتب السياسي “إسماعيل هنية” إلى القاهرة لبدء مرحلة جديدة من المحادثات المهمة مع المسؤولين المصريين، بهدف إيجاد حلول فاعلة للأزمة الراهنة.

تأتي هذه المحادثات في ظل الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث يسعى هنية ووفده إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وقف فوري للعمليات القتالية ويحقق الاستقرار في المنطقة.

تشير التقارير إلى أن هنية سيلتقي بمدير المخابرات المصرية عباس كامل لبحث سبل تحقيق الهدفين المنشودين، تعكس هذه اللقاءات التعاون القائم بين حماس ومصر في التصدي للتحديات الإقليمية والعمل المشترك نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي محاولة لإيجاد حلاً شاملاً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تشير المصادر إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، تتناول هذه المناقشات جوانب متعددة، بدءاً من وقف العدوان وصولاً إلى صفقة تبادل الأسرى، مروراً بإنهاء الحصار على قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

من المتوقع أن تشهد هذه الجهود تقدماً خاصة مع زيارة رئيس حكومة غزة “إسماعيل هنية” إلى مصر، يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، حيث يسعى هنية في زيارته الثانية إلى مصر، إلى تعزيز التفاهم وتقديم مقترحات واقتراحات لتحقيق الاستقرار.

تتضمن المناقشات عدة نقاط أساسية، حيث يتعين التركيز على وقف العدوان والحروب، مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، ومن المقرر أيضاً التطرق إلى قضايا إنسانية هامة، مثل عودة النازحين إلى منازلهم في غزة وشمال القطاع.

تركز المحادثات على تحقيق هدفين رئيسيين:

أولاً: وقف لإطلاق النار لضمان حماية المدنيين والحد من التصعيد العنيف.

ثانياً: تسليط الضوء على تسهيل عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل، بهدف تخفيف حدة التوتر وتحسين العلاقات بين الطرفين.

وكانت قد توسطت مصر وقطر للوصول إلى هدنة استمرت لمدة 8 أيام في نهاية نوفمبر، شهدت هذه الهدنة إطلاق سراح 80 إسرائيلياً كانوا أسرى في غزة، مقابل إطلاق 240 أسيراً فلسطينياً كانوا محتجزين في إسرائيل.

تعكس هذه الجهود الجادة التي تقوم بها مصر رغبتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، يمكن أن يكون للمفاوضات الجارية تأثير إيجابي على مستقبل قطاع غزة، يعتبر وقف العنف وتحقيق التسوية خطوة أساسية نحو بناء سلام مستدام وتحسين الحياة للمدنيين في المنطقة.

على صعيد أخر اقترحت إسرائيل فتح باب المفاوضات لتحقيق هدنة في قطاع غزة، وكشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel عن تقارير تفيد بأن تل أبيب قدمت اقتراحاً لقطر، يتضمن تبادل تهدئة استمرارها لمدة أسبوع مع الإفراج عن 40 محتجزاً لدى حركة حماس.

الشروط المحددة في الاقتراح:

وفقاً للمصادر، تطالب إسرائيل بأن تُطلق حماس النساء اللاتي ما زلن أسيرات، والرجال الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى المختطفين الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم أو يحتاجون إلى علاج عاجل، ويُذكر أن هذه الشروط تأتي في سياق محاولة تحسين الظروف للأسرى الفلسطينيين.

ومن بين النقاط المهمة في الاقتراح الإسرائيلي، استعداد الحكومة للإفراج عن أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أخطر من تلك التي أُطلق سراحهم في الصفقات السابقة، يأتي هذا النقل الإيجابي لتوفير إشارة قوية إلى جدية إسرائيل في التوصل إلى تفاهمات مستدامة.

رغم هذه المبادرات الإيجابية، يظل هناك تحديات تنتظر الأطراف، حيث يتعين على إسرائيل وحماس التفاوض بعناية لتحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية والشروط الإنسانية، تبقى هذه المحادثات فرصة للتقدم نحو السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.