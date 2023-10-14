المشاهد مرعبة.. أحمد حلمي يدعو للتبرع لأطفال غزة

نشر الممثل المصري أحمد حلمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشوراً، أعرب فيه عن غضبه الشديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا إلى التبرع للأطفال الفلسطينيين.

المصدر: إنستجرام أحمد حلمي

وقال حلمي في منشوره: “المشاهد في غزة مرعبة. أطفال بالمئات قتـ ـلوا وأصيبوا بحـ ـروق وجـروح وفقدوا أطرافهم. أمهات وآباء مكلومين وأطفال فقدوا إخوتهم وأهاليهم أمامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم.

وأضاف حلمي: “لا أمان، لا غذاء، لا مياه، لا أدوية، لا وقود، ولا كهرباء. لكن في حق لهم في الحياة، وحق علينا نساعدهم. اتبرعوا لأطفال غزة”.

وتضمن منشور «حلمي» الذي تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، صوره شاركها من الصفحة الرسمية ليونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، تُظهر طفلة صغيرة من غزة تبلغ من العمر، 7 سنوات، تتأمل حيها بعد أن تساوت المنازل بالأرض.