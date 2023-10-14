“القاهرة الإخبارية”.. مصر رفضت عبور الأجانب معبر رفح قبل دخول المساعدات

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية وفق مصادر أمنية مصرية أنه لن يتم فتح معبر رفح، حيث أعلنت أنه وفق المصادر لن يتم السماح بعبور الأجانب حتى يتم السماح بإدخال مساعدات إلى الفلسطينيين داخل القطاع، وكانت وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن أن الولايات المتحدة تولت لاتفاق بين مصر وإسرائيل من أجل عبور الأجانب المقيمين في غزة، ولكن أكدت القاهرة الإخبارية أنه بعد انتظار الأجانب لبعض الوقت رفضت مصر فتح المعبر وتنتظر السماح بإدخال جميع المساعدات التي وصلت الى مطار العريش على مدار الايام الماضية.

معبر رفح البري

كانت مصر قد طالبت في الأيام الماضية كل دول العالم الراغبة في دعم سكان قطاع غزة بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وبالفعل وصل عدد كبير من المساعدات بالإضافة إلى ذلك توجه آلاف المصريين من أجل التبرع بالدم من أجل المصابين في القطاع بالإضافة إلى توجيه حملات تتبع العمل الأهلي التنموي، وحتى الآن لم يتم فتح معبر رفح الحدودي مع فلسطين وذلك بعد أن تم قصفه من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى تركيب ألواح أسمنتية على الحدود.

⭕ علمت #القاهرة_الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة أن السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الاجانب المقيمين بغزة المرور من معبر رفح البري ⭕ وقال شهود عيان إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا. ⭕ يأتي هذا فيما… pic.twitter.com/17bHUbfMO7 — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 14, 2023

صور خاصة بالجزيرة تظهر وضع جدران اسمنتية أمام البوابة المصرية في معبر #رفح#الأخبار pic.twitter.com/5rjtWUwXRw — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 14, 2023

مصادرنا: القاهرة أبلغت وفدا أمنيا إسرائيليا رفضها السماح بعبور الأجانب من معبر رفح إلا في إطار اتفاق يسمح بعبور المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 14, 2023

كانت آخر تطورات حرب فلسطين وإسرائيل ترحيل المواطنين في القطاع إلى جنوب وادي غزة مع أخبار عن استعداد القوات الإسرائيلية باجتياح مدني لشمال القطاع، وبالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى ما يقارب 2000 وآلاف المصابين مع استمرار الرشقات الصاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.