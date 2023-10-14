أخبار فلسطين

“القاهرة الإخبارية”.. مصر رفضت عبور الأجانب معبر رفح قبل دخول المساعدات

محمد عثمان

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية وفق مصادر أمنية مصرية أنه لن يتم فتح معبر رفح، حيث أعلنت أنه وفق المصادر لن يتم السماح بعبور الأجانب حتى يتم السماح بإدخال مساعدات إلى الفلسطينيين داخل القطاع، وكانت وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن أن الولايات المتحدة تولت لاتفاق بين مصر وإسرائيل من أجل عبور الأجانب المقيمين في غزة، ولكن أكدت القاهرة الإخبارية أنه بعد انتظار الأجانب لبعض الوقت رفضت مصر فتح المعبر وتنتظر السماح بإدخال جميع المساعدات التي وصلت الى مطار العريش على مدار الايام الماضية.

عبور الأجانب معبر رفح

معبر رفح البري

كانت مصر قد طالبت في الأيام الماضية كل دول العالم الراغبة في دعم سكان قطاع غزة بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وبالفعل وصل عدد كبير من المساعدات بالإضافة إلى ذلك توجه آلاف المصريين من أجل التبرع بالدم من أجل المصابين في القطاع بالإضافة إلى توجيه حملات تتبع العمل الأهلي التنموي، وحتى الآن لم يتم فتح معبر رفح الحدودي مع فلسطين وذلك بعد أن تم قصفه من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى تركيب ألواح أسمنتية على الحدود.

كانت آخر تطورات حرب فلسطين وإسرائيل ترحيل المواطنين في القطاع إلى جنوب وادي غزة مع أخبار عن استعداد القوات الإسرائيلية باجتياح مدني لشمال القطاع، وبالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى ما يقارب 2000 وآلاف المصابين مع استمرار الرشقات الصاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.

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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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