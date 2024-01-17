العدد الحقيقي لأنفاق غزة يصدم الجيش الإسرائيلي

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن إصابة الجيش الإسرائيلي بحالة من الدهشة والذهول بسبب عدد الأنفاق الهائل في قطاع غزة.

أحد الأنفاق في قطاع غزة - المصدر موقع sky news

وبينت الصحيفة أن مسؤولي وجنود إسرايليين أعربوا عن دهشتهم من عمق وجودة الأنفاق التي بنتها حماس، كما تفاجأ الجيش الإسرائيلي ببعض الآلات المستخدمة في بناء هذه الأنفاق، حيث قدر الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي أن الطول الإجمالي لهذه الأنفاق يبلغ 400 كيلو مترا، لكن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يعتقد أنها تفوق هذا الرقم حيث يتراوح طولها بين 560-720 كيلو متر.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وثائق يصرح فيها كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن الأنفاق لن تكون عامل مهم في أي حرب مستقبلية ضد حماس بسبب قوة الجيش الإسرائيلي، وقد ثبت الآن أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما.

وحدد الجيش الإسرائيلي نوعين من الأنفاق، الأولي تخدم القادة، والثانية مخصصة لمن يصفهم بالإرهابيين، حيث تكون أنفاق القادة أعمق وأكثر راحة، مما يسمح لهم بالإقامة لفترة أطول، وأحيانا تكون مجهزة بأرضيات السيراميك، أما الأنفاق الأخرى فهي أكثر بساطة وغالبا ما تكون أقل عمقا.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الجيش إلى أنه تم العثور على وثائق، بما في ذلك قوائم العائلات التي “استضافت” أنفاقا في منازلهم الخاصة، وفي إحدى الحالات، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على خريطة للأنفاق في منزل شمال بيت حانون واستخدمتها لتحديد موقع الأنفاق وتدميرها.

وصرح جندي احتياطي في سلاح الهندسة لصحيفة “نيويورك تايمز” إن جميعها كانت مفخخة، وذكر أن وحدته عثرت على متفجرات مخبأة في الجدران، بما في ذلك تلك التي يمكن تفعيلها عن بعد.