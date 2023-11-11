العاهل الأردني: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة

تحدث العاهل الأردني عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا ذلك بالحرب البشعة التي يجب أن تتوقف فورًا، وأضاف أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب وحل الأزمة المستمرة، وجاءت كلمة العاهل الأردني كالتالي:

العاهل الأردني من قمة الدول العربية والإسلامية

“أهل غزة يتعرضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف فورا والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون لم يبدأ في 7 أكتوبر بل بدأ منذ 7 عقود وقوات الاحتلال تقتل الأطباء وفرق الإغاثة والأطفال والنساء وحتى الشيوخ في غزة وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة ويجب أن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم ومنع إسرائيل دخول الماء والغذاء إلى سكان غزة جريمة حرب ومنع إسرائيل دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال يستهدف كافة محاور الحياة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المدنيين، إلى جانب فقدان الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ تحت الركام، وتضم القمة العربية الإسلامية كل من الدول العربية والإسلامية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محاولة لاتخاذ وتوحيد قرار بخصوص الوضع القائم في غزة.