الصحة العالمية 144 طفل يقتل كل يوم في غزة بمتوسط طفل كل عشر دقائق

بعد أن طالبت منظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط نظرا للوضع الإنساني الكارثي في القطاع، عادت وأطلقت نداءات استغاثة جديدة.

طفل يقتل كل عشر دقائق

وأفاد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، بأن هناك طفلا يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذرا من عدم وجود مكان آمن هناك.

وأكد أيضا أن نصف المستشفيات في غزة، التي تبلغ 36 مستشفى، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، كما أن التي تعمل غير قادرة على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة عن طاقتها الاستيعابية، ووصف نظام الرعاية الصحية هناك بأنه “على وشك الانهيار”.

لا مكان بالمستشفيات أو بغرف حفظ الموتى

كما أشار تيدروس إلى أن ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين، وأن غرف حفظ الموتى أيضا مكتظة، وتجرى العمليات الجراحية دون تخدير، وأكد أن عشرات الآلاف من النازحين يحتمون في المستشفيات، وأعلن أيضا أنه يتم قتل طفل كل 10 دقائق في غزة.

التحقق من وقوع 250 على منشآت صحية

وأكد أن منظمة الصحة العالمية قامت منذ السابع من أكتوبر الماضي بالتحقق من وقوع أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

تحذير من انهيار النظام الصحي بالكامل

قد حذر مدير المنظمة من أن النظام الصحي في قطاع غزة ينهار، وشدد على ضرورة توفير الإمدادات الطبية والوقود، وأوضح أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية على الإطلاق.