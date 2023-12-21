الصحة العالمية: جرحى غزة بانتظار الموت في بالمستشفيات

في تقرير لها نشر اليوم، أكدت خلاله منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أي مستشفيات تعمل في شمال غزة، وأن هناك العديد من الجرحى ممن يحتاجون إلى عمليات جراحية ولا يمكن نقلهم إلى أي مكان آخر أو مكان آمن وبالتالي فهم ينتظرون الموت.

مناشدة بسرعة وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات

كما تناشد المنظمة بسرعة وقف إطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

المرضى لا يطالبون سوى بشربة ماء دون جدوى

بالإضافة إلى ذلك وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية في جنيف، تحدث خلاله شون كيسي منسق فرق الطوارئ، عن الوضع الصعب والسيئ في جميع المستشفيات ومنها المستشفى الأهلي، حيث قال: “المرضى يصرخون من الألم ويطالبونا بتقديم شربة ماء”، وأوضح أن العاملين في المستشفى يواجهون صعوبات بالغة في التعامل مع الحالة الراهنة بسبب نقص كل من الماء والغذاء والدواء والوقود.

الأمين العام للأمم المتحدة يلقي الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة

ومن جانبه فقد قام أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بإلقاء الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع بغزة، وأشار الأمين العام إلى أن جميع الجهود الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة وغاية في الصعوبة بسبب القتال العنيف والقصف الشديد وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء والماء وانقطاع الاتصالات.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة أهمية توفير الظروف المناسبة والموائمة لاستئناف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بشكل فوري ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

مقتل أكثر من 19 ألف وإصابة 53 ألف بخلاف ألاف المفقودين

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة نشر اليوم، فقد قتل حوالي 19،667 فلسطينيا في غزة فقط منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، أكثر من 70 % منهم من الأطفال والنساء، ذلك بالإضافة إلى إصابة 53 ألف مواطن من شيوخ وأطفال ونساء وأبناء غزة، ذلك بخلاف العديد من المئات أو حتى الآلاف ممن لا يزالون في عداد المفقودين وفقا للسلطات الصحية والمختصة بقطاع غزة.