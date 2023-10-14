الرئيس الإسرائيلي يدعو سكان غزة الى الانقلاب على حماس

تصريحات حادة وجهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى سكان قطاع غزة، محملاً إياهم مسؤولية الانقلاب على حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين حول مدى مشروعية العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على القطاع.

وقال هرتسوغ إن العديد من الفلسطينيين لا يوافقون على حكم حماس لكنهم يسمحون بوجود منصات إطلاق صواريخ في منازلهم، مضيفاً أنه على المدنيين أن ينقلبوا على الحركة.

ووصف الوضع في غزة بالمأساوي والمؤلم، معتبراً أن الرد الإسرائيلي يتم وفق القانون الدولي، كما رفض الكشف عما إذا كان الجيش سيدخل غزة براً.

وتعيش غزة أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عاماً والحروب المتكررة، وسط انتقادات دولية للعقوبات الجماعية الإسرائيلية.