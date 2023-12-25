الخطة الكاملة لطوفان الأقصى في مسلسل فلسطيني عام 2022، تم تكريم أبطاله من قبل يحيى السنوار

في عام 2022، تم إنتاج مسلسل فلسطيني، كانت أحداثه بمثابة حلم، يحلمه كل فلسطيني، التسلل للأراضي المحتلة، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحدوث مثل ما حدث في السابع من أكتوبر، والمفارقة أن يحيى السنوار، العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى، هو من كرم أبطال هذا المسلسل.

طوفان الأقصى

المسلسل الفلسطيني

حيث قال السنوار في حفل تكريم أبطال المسلسل الفلسطيني، أن هذا العمل ليس بعيدا، عن ما أعدت كتائب عز الدين القسام بالفعل للعدو، وقد اقترب كثيرا من معركة التحرير، وعودة شعبنا لأراضيه المحتلة، وقدر يحيى السنوار، مستوى العمل الفني، ووصفه أنه فوق الخيال، ولكن هذا الخيال أصبح حقيقة، بعد حوالي عام، عندما خطط السنوار لعملية طوفان الأقصى، وتم السيطرة على معسكر وزعيم القيادة الجنوبية بنجاح، كما حدث في المسلسل، وقد ذكر في المسلسل، أن هذه إما أن تكون معركة كبيرة، ستقضي على دولة إسرائيل نهائيا، أو أنها بروفة لمعركة التحرير.

😅 صدمة في اسرائيل ـ مسلسل فلسطيني عرض في عام 2022م شرح الخطة الكاملة لطوفان الأقصى ـ وبعدها السنوار كرم أبطال المسلسل ـ الموساد بغبائه لم يكن يعلم ان هذا المسلسل ستكون احداثه واقعيه بعد عام من العرض 😅 انصح بمشاهدته… لان بعض ادوار التمثيل تمت في الانفاق الحمساوية حقيقة….1️⃣ pic.twitter.com/TFCCHszsxo — nadia (نادية ) (@nadia__nabil) December 23, 2023

عملية طوفان الأقصى

هي عملية عسكرية، شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، وتسمى في إسرائيل عملية السيوف الحديدية، حيث اخترقت المقاومة الحاجز، وشنت هجوم بري على غلاف غزة، وقد أفادت دولة الاحتلال، أن حماس قتلت 1400 مدني إسرائيلي، تبين من التحقيقات بعد ذلك، أن أغلبهم مات بقصف الطائرات الإسرائيلية، التي كانت تقصف بشكل عشوائي، وقد تم الهجوم على وحدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، والحصول على رهائن، بهدف مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

منطقة غلاف غزة

هي عبارة عن مجموعة مستوطنات إسرائيلية، أقامتها دولة الاحتلال، على الحدود المتاخمة لقطاع غزة، وتتضمن 70000 مستوطن، فبعد سحب إسرائيل قواتها من غزة في عام 2005، أنشأت المنطقة العازلة المعروفة بقطاع غزة، وقد عانى أهالي القطاع، من سلوك المستوطنين في غلاف غزة، وكانت بلدات الغلاف أكثر المدن تضررا من عملية طوفان الأقصى.