الجيش الإسرائيلي يقتحم مدرسة في بيت لاهيا ويحتجز الرجال فوق 16 سنة بعد تجريدهم من ملابسهم

تداولت وسائل الإعلام التابع للاحتلال الإسرائيلي صورة لرجال وشباب في قطاع غزة وهم مكبلين بعد أن تم تجريدهم من كامل ملابسهم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة إيواء في شمال قطاع غزة في بيت لاهيا منذ قليل، وقامت باختطاف كل من تجاوز سن 16 سنة من الرجال ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، فيما تم التشكيل بالنساء والأطفال حسب الشهادات الواردة من شمال القطاع قد تم ترحيلهم للجنوب.

احتجاز رجال مدرسة بيت لاهيا- منصة X

اقتحام مدرسة بيت لاهيا

تستمر جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة بعد أن تم تداول صورة الرجال المحتجزين قبل قليل من شمال القطاع، فيما تم اقتياد عدد كبير من الرجال فوق سن 16 سنة مقيدين وتم تغطية أعينهم، فيما انتشرت عدة أخبار عن القيام بتنفيذ عمليات قتل في الكثير من هؤلاء الرجال.

تم تداول العديد من الصور للرجال الذين وقعوا في يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على منصة X، حيث لا يزال شمال قطاع غزة يضم عدد كبير من الفلسطينيين الذين رفضوا الرحيل، وأعلنت بقائهم رغم رغبة الجيش الإسرائيلي.

ذكر البعض من شهود العيان أنه تم التنكيل بالنساء والأطفال وذلك قبل أن يبدأ ترحيله لجنوب القطاع، على الرغم من اقتحام القوات الإسرائيلية خان يونس في جنوب قطاع غزة إلا أن الترحيل بدأ لمدينة رفح جنوب القطاع بجوار الحدود المصرية.

تقع تلك المدرسة بالتحديد في شمال قطاع غزة- بيت لاهيا في شارع السوق، ولا يزال مصير عدد كبير من هؤلاء الرجال مجهول أن كان تعرضوا للقتل أم الاعتقال.

Mass surrender of Hamas terrorists in Khan Younis pic.twitter.com/rK3UVCdyhi — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 7, 2023

ترحيل الفلسطينيين إلى جنوب غزة

يتم ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة حيث تم نصب الخيام في مدينة رفح، وبالرغم من الرفض العالمي لما تقوم به قوات الاحتلال إلى أن الحرب لا تزال مستمرة دون أي اخبار عن توقف الحرب، حيث أشار الرئيس الأمريكي بايدن أن الحرب في شمال القطاع قد تستمر إلى شهر يناير قبل أن تقضي إسرائيل على حماس.