الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد سرية في كتيبة تابعة للواء جفعاتي في شمال غزة

ما زالت المعارك حامية في خان يونس، 121 يوم تدور معارك حامية في حي الزيتون، ما زالت العمليات والاشتباكات في الشمال، لم يحقق العدو الإسرائيلي النصر على المقاومة، أو استعادة الرهائن.

مقتل قائد سرية بصاروخ مضاد للدبابات

مقتل قائد سرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ دقائق قليلة، مقتل”إيال شومينوف” 24 عاما وهو قائد سرية برتبة رائد، في “كتيبة شاكيد”، وذلك بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدبابات، في حي الزيتون في شمال غزة، وذلك بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، وكان حي الزيتون ميدان للاشتباكات المستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، منذ بداية الحرب، ولم ينجح الاحتلال بعد من السيطرة عليه.