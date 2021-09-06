التفاصيل الكاملة لهرب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الاسرائيلي شديد الِحِراسة

على طريقة أفلام هوليوود وبطريقة احترافية تمكن 6 سجناء فلسطينيين من وضع إدارة سجن “جلبوع” الإسرائيلي في مأزق وفي فضيحة كبيرة هزت الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، وقالت مصادر من سجن جلبوع الإسرائيلي أن 6 أسرى سجناء قد هربوا من السجن منتصف ليل أمس وتمكنوا من الفرار الى وجهة غير معلومة ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، وأثارت الواقعة اعجاب الكثير من الناس وشبهها البعض بطريقة الهروب من السجن في أفلام هوليوود الشهيرة.

ولم يصدر سجن جلبوع أي بيان أو توضيح بشأن الحادثة إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلي قد قالت بأن هناك 6 سجناء فلسطينيين قد تمكنوا من حفر نفق في زنزانة أحد رفاقهم ليهربوا عن طريقها الى خارج السجن، وتؤكد الفيديوهات التي تم تصويرها في السجن أن السجناء قد هربوا عن طريق نفق تم حفره على ما يبدو منذ زمن ليس بالقصير، وتظهر بعض الفيديوهات القائمين على تأمين السجن وهم في حالة هلع مما حدث أمس، ويُظهر الفيديو أن الجنود وأفراد الأمن في السجن قد قاموا بإحاطة مبنى السجن من جميع الاتجاهات بغرض المراقبة، وعثر أفراد الأمن في السجن على حفرة موجودة في إحدى الزنازين ويبدو أنها قد أٌنجزت في وقت طويل بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويوجد أيضاً نفق خارج السجن يبدو بأن السجناء قد هربوا منه الى خارج السجن.

وبحسب بعض المصادر فإن الدلائل التي توصل اليها أفراد الأمن في السجن والشرطة تشير الى أن العملية قد تمت في منتصف ليل أمس واكتشفها الأمن صباح اليوم الاثنين، وتقول الشرطة بأنها تلقت بلاغاً من أحد المزارعين الذين أبلغوا عن الهاربين ظناً منهم بأنهم لصوص وكان ذلك بين الساعة الثانية عشر والواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، ويحتمل بأن الهاربين هد وصلوا الى مدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية لأن البحث استمر لساعات طويلة من دون التوصل الى نتيجة حتى الآن.