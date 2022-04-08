الاونورا تبدأ بصرف المساعدات لمتضرري الحرب الاخيرة على غزة

خلفت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة خسائر هائلة من الناحية المدنية والبنية التحتية.

حيث تسببت الحرب على القطاع في العام المنصرم خسائر تقدر ب479 مليون دولار امريكي وفقاً لما اعلنت عنه اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة.

البدء في صرف المساعدات المادية

وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اعلنت اليوم الخميس عن بدءها في صرف المساعدات المادية للمتضررين جراء هذا العدوان.

حيث بدأت اجراءات الوكالة باستدعاء المتضررين منذ يوم الاربعاء، تشمل هذه الاجراءات اعمال تدقيق الاوراق الخاصة بالمتضررين، وذلك من اجل التأكد من حاجتهم.

وبعدها يتم توقيعهم على تعهدات من اجل البدء في صرف المساعدات.

من يمكنه الاستفادة من هذه المساعدات؟

الدفعة الاولى من المساعدات تشمل من تضررت منازلهم بشكل كامل خلال العدوان الاخير على القطاع.