قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإعلان عن إطلاق سراح 39 فلسطينياً، بعد أن قامت حركة حماس بالإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، وذلك بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة، كما ورد عن وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قامت بإطلاق سراح 39 من السجناء الفلسطينيين، هم ٣٣ طفلاً و٦ نساء من سجنين إسرائيليين ضمن الدفعة الثانية من المفرج عنهم بموجب اتفاق التبادل مع حماس.

مصدر الصورة: الموجز

الإفراج عن إسراء جعابيص

ومن أهم المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاماً) التي قامت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها عام 2015، ونتج عن ذلك إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاماً، وفق فرانس برس، قد استُقبل عدد من المفرج عنهم في منازلهم بالقدس الشرقية، وآخرون في البيرة جنوب الضفة الغربية، وكان ذلك بعدما أفرجت حماس مساء السبت عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب وتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد تأخير ساعات فقالت الحركة أن سبب التأخير هو عدم التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق ومنها السماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة، وأفاد مصدر مطلع بأن ال 4 أجانب الذين تم إطلاق سراحهم تايلانديون، حسب رويترز.

تم إصدار قرار مز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس هم 6 نساء و7 أطفال، كما صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر لرويترز في رسالة بريد إلكتروني على: “نقلت فرقنا هؤلاء الأشخاص ال17 من داخل غزة إلى معبر رفح حيث تم تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية”.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 39 فلسطينياً من سجنين

أكدت على أن وزارة الخارجية القطرية كانت أعلنت بوقت سابق مساء السبت عن نجاح الاتصالات القطرية المصرية في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في ثاني أيام الهدنة بقطاع غزة.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، عبر منصة “إكس” إنه “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من كلاً الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.

كذلك أردف: “يتضمن المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب بينما يضم المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 33 من الأطفال و6 نساء،”.