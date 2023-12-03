الإعلام الصهيوني ينقلب على الاحتلال الإسرائيلي ويُشيد بالمقاومة الفلسطينية

يبدو أن إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي يتضامن مع المقاومة الفلسطينية، حيث انقلب على العدو الصهيوني، بعد فشل حكومة بنيامين نتانياهو في تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها قبل خوض الحرب ضد المقاومة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وتشهد الساعات الحالية دمارًا كبيرًا على مناطق عدة بقطاع غزة، حيث مازالت القوات الجوية تشن غارات عديدة على عدد من العقارات والمباني والمستشفيات بالقطاع.

"هل يعتقد أحد أن القضاء على حماس ممكن؟".. ماكرون يحذر إسرائيل من أنه إذا كان هدفها تدمير حماس فإن الحرب ستستمر 10 سنوات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/zUyvp4XByk — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 3, 2023

إذاعة الاحتلال تُشيد بالمقاومة الفلسطينية

كشفت الإذاعة الاحتلال الرسمية عن خبراء إسرائيليون أن المقاومة الفلسطينية ما تزال بعيدة عن الانكسار ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة في حربها مع جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن السنوار ما زال يسيطر على الأمور في قطاع غزة، كنا أنه يديرها ويتحكم بها بشكلًا كاملًا.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو يواصل شن غاراته بقطاع غزة مستهدفًا فتحات أنفاق ومقار قيادات ومستودعات أسلحة.

وكشف الإعلام الصهيوني وجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، كما تُشير صحف إسرائيلية أن هناك عدد من القيادات العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال قتلوا منذ اندلاع الحرب مع المقاومة، لكن الجيش يتكتم على مثل هذه الأنباء خلال الفترة الحالية.

من مظاهرات دعم #حماس_الارهابية في نيويورك.

كل الأعلام موجودة.. يساريين وفوضويين ومثليين وإسلاميين.. حتى علم صدام حسين موجود، إلا العلم الأمريكي!

علم البلد الذي منحهم الحياة المزدهرة والفرص العظيمة وحرية الرأي والتظاهر.

عادة، فان الجيل الاول من المهاجرين يشعر بالامتنان للبلدان… pic.twitter.com/1X8qNStm64 — Safaa Subhi صفاء صبحي (@SafaaAlNuaimi) December 3, 2023

الصحافة الغربية تعاملت مع فيديوهات موثقة عن حسن معاملة القسام للرهائن على انها بروباغاندا من حماس

بينما رواية إسرائيل المفبركة عن اغتصاب إسرائيليات أخذتها تحصيل حاصل من دون تحقيق مستقل محايد من دون شهادات حيّة! استشراسهم لتلميع كيان نازي إرهابي تاريخه كله اغتصاب مثير للغثيان🤮 pic.twitter.com/wNBNEJKhqd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 3, 2023

في سياق متصل، كشفت حركة حماس عن مقتل جنود للاحتلال خلال الساعات الماضية، حيث أكد المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام عن قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديًا شرق جحر الديك.

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فلسطين المحتلة: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة وأن حماس تحتجز جثته كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 تشرينالاول/أكتوبر مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس. pic.twitter.com/HEWurMBw1Z — Kanaan Ahmed (@KanaanAhmed5) December 3, 2023

ويعيش أهالي قطاع غزة حالة من القلق المصحوبة بالرعب من الغارات الإسرائيلية المستمرة بعد إنهيار الهدنة التي دامت لأكثر من أربعة أيام، بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونجحت المقاومة في فرض شروطها أثناء تبادل الأسرى، حيث كان الأسير الصهيوني يقابله ثلاثة فلسطينيين من الموجودين داخل سجون الاحتلال.

يديعوت أحرونوت عن ملف الأسرى: حماس تلعب بعقولنا، تجعلنا نفكر بشيء ثم تفعل العكس فتكسر معنوياتنا وتزرع فينا الشك وتلعب على وتر إثارة الغضب الداخلي وتعميق خلافاتنا. #غزة_الآن #غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/gtWbDiTOx5 — Khaled Kraizim (@khaledkraizim) December 3, 2023

في نفس السياق، تبحث المقاومة خلال الفترة المقبلة عن تحقيق أهداف كبرى، بعدما نجحت في إظهار العدو الصهيوني بمظهر سيء أمام العالم، بعدما فشل في تنفيذ ما كان يهدف إليه بعد عملية طوفان الأقصى، والتي نجحت خلالها المقاومة في إختراق مستوطنات للعدو الغاشم وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والمستوطنيين.

جديرًا بالذكر أن القصف الصهيوني على قطاع غزة نتج عنه آلاف من الشهداء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ منذ اندلاع الحرب بين الجانبين.