أخبار فلسطين

الإعلام الصهيوني ينقلب على الاحتلال الإسرائيلي ويُشيد بالمقاومة الفلسطينية

أحمد علي

يبدو أن إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي يتضامن مع المقاومة الفلسطينية، حيث انقلب على العدو الصهيوني، بعد فشل حكومة بنيامين نتانياهو في تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها قبل خوض الحرب ضد المقاومة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وتشهد الساعات الحالية دمارًا كبيرًا على مناطق عدة بقطاع غزة، حيث مازالت القوات الجوية تشن غارات عديدة على عدد من العقارات والمباني والمستشفيات بالقطاع.

إذاعة الاحتلال تُشيد بالمقاومة الفلسطينية

كشفت الإذاعة الاحتلال الرسمية عن خبراء إسرائيليون أن المقاومة الفلسطينية ما تزال بعيدة عن الانكسار ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة في حربها مع جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن السنوار ما زال يسيطر على الأمور في قطاع غزة، كنا أنه يديرها ويتحكم بها بشكلًا كاملًا.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو يواصل شن غاراته بقطاع غزة مستهدفًا فتحات أنفاق ومقار قيادات ومستودعات أسلحة.

وكشف الإعلام الصهيوني وجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، كما تُشير صحف إسرائيلية أن هناك عدد من القيادات العسكرية الإسرائيلية وجنود الاحتلال قتلوا منذ اندلاع الحرب مع المقاومة، لكن الجيش يتكتم على مثل هذه الأنباء خلال الفترة الحالية.

في سياق متصل، كشفت حركة حماس عن مقتل جنود للاحتلال خلال الساعات الماضية، حيث أكد المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام عن قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديًا شرق جحر الديك.

ويعيش أهالي قطاع غزة حالة من القلق المصحوبة بالرعب من الغارات الإسرائيلية المستمرة بعد إنهيار الهدنة التي دامت لأكثر من أربعة أيام، بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونجحت المقاومة في فرض شروطها أثناء تبادل الأسرى، حيث كان الأسير الصهيوني يقابله ثلاثة فلسطينيين من الموجودين داخل سجون الاحتلال.

في نفس السياق، تبحث المقاومة خلال الفترة المقبلة عن تحقيق أهداف كبرى، بعدما نجحت في إظهار العدو الصهيوني بمظهر سيء أمام العالم، بعدما فشل في تنفيذ ما كان يهدف إليه بعد عملية طوفان الأقصى، والتي نجحت خلالها المقاومة في إختراق مستوطنات للعدو الغاشم وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والمستوطنيين.

جديرًا بالذكر أن القصف الصهيوني على قطاع غزة نتج عنه آلاف من الشهداء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ منذ اندلاع الحرب بين الجانبين.

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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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