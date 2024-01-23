أخبار فلسطين

الأونروا: 570 ألف مواطن في غزة يواجهون جوعا كارثيا

صفاء المشهور

صرحت اليوم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تصريحا مؤلما عن الوضع في غزة، حيث يواجه 570 ألف شخص جوعا كارثيا، وأنها تعجز على خدمة المواطنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أهالي غزة، داخل القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي المتواصل.

الأونروا: 570 ألف مواطن في غزة يواجهون مجاعة

المجاعة في غزة

تصريحات وكالة الأونروا

وحسب تصريح وكالة الأونروا، وهي الوكالة المختصة بغوث اللاجئين الفلسطينيين، منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وتابعة للأمم المتحدة، أنها الآن تعجز عن أداء وظيفتها في مساعدة اللاجئين، وسط القتال العنيف، وأن سكان غزة مهددون بالمجاعة، وأن أكثر من نصف مليون الآن يعانون بالفعل من مجاعة كارثية.

شهادات النازحين الفلسطينيين

بثت قناة الجزيرة تقريرا مصورا، حول الوضع المتردي للنازحين في غزة، حيث أنهم لا يجدوا الدقيق، ويضطرون صنع الخبز من أعلاف الحيوانات، الذي نادرا ما يجدونه أيضا، وقد جاء في التقرير أوضاعا صعبة يعيشونها نساء مسنات، في غزة، وسط انقطاع الكهرباء، والمواد الغذائية، ومياه الشرب النظيفة، وكذلك الأدوية، والرعاية الصحية، حيث أن مستشفى وحيدة، التي ما زالت تعمل في قطاع غزة المدمر، وبها أقل الإمكانيات الطبية.

عجز الأونروا

تعجز الأونروا لتوصيل المساعدات شمال قطاع غزة، وسط انهيار البنية التحتية، والقصف المتواصل، بينما تكون أغلب المساعدات قاصرة على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين، في المخيمات في رفح.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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