الأونروا: 570 ألف مواطن في غزة يواجهون جوعا كارثيا

صرحت اليوم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تصريحا مؤلما عن الوضع في غزة، حيث يواجه 570 ألف شخص جوعا كارثيا، وأنها تعجز على خدمة المواطنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أهالي غزة، داخل القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي المتواصل.

المجاعة في غزة

تصريحات وكالة الأونروا

وحسب تصريح وكالة الأونروا، وهي الوكالة المختصة بغوث اللاجئين الفلسطينيين، منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وتابعة للأمم المتحدة، أنها الآن تعجز عن أداء وظيفتها في مساعدة اللاجئين، وسط القتال العنيف، وأن سكان غزة مهددون بالمجاعة، وأن أكثر من نصف مليون الآن يعانون بالفعل من مجاعة كارثية.

#الأونروا: القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات تعيق قدرتنا على تقديم المساعدات بأمان وفاعلية#حرب_غزة pic.twitter.com/4qFjPnPBVu — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2024

شهادات النازحين الفلسطينيين

بثت قناة الجزيرة تقريرا مصورا، حول الوضع المتردي للنازحين في غزة، حيث أنهم لا يجدوا الدقيق، ويضطرون صنع الخبز من أعلاف الحيوانات، الذي نادرا ما يجدونه أيضا، وقد جاء في التقرير أوضاعا صعبة يعيشونها نساء مسنات، في غزة، وسط انقطاع الكهرباء، والمواد الغذائية، ومياه الشرب النظيفة، وكذلك الأدوية، والرعاية الصحية، حيث أن مستشفى وحيدة، التي ما زالت تعمل في قطاع غزة المدمر، وبها أقل الإمكانيات الطبية.

المجاعة باتت واقعا مريرا في شمال قطاع #غزة.. شهادات نازحين في مدارس للإيواء شمالي القطاع، يعيشون ظروفا مأساوية جراء انقطاع المواد الغذائية ومياه الشرب، حتى الملوثة منها#أصوات_من_غزة #الأخبار pic.twitter.com/hXt23Uz4Q2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2024

عجز الأونروا

تعجز الأونروا لتوصيل المساعدات شمال قطاع غزة، وسط انهيار البنية التحتية، والقصف المتواصل، بينما تكون أغلب المساعدات قاصرة على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين، في المخيمات في رفح.