الأوضاع في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا وتوقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين خلال القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 ألف شهيد بالإضافة إلى إصابة 26 ألف شخص، وأكدت الوزارة أن ثلث الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين، ويأتي ذلك في الفترة بين 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

صورة لشعار وزارة الصحة، مصدر الصورة: جوجل بلاي

وزيرة الصحة تشير إلى الوضع الصحي السيء

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن الوضع الصحي في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأشارت الكيلة أن عدداً كبيراً من المستشفيات قد تعطلت بسبب القصف أو بسبب نفاد كميات الوقود الموجودة في القطاع، كما أوضحت أن 18 مستشفى من أصل 35 مستشفى موجودة في القطاع قد توقفت عن العمل وأصبحت غير جاهزة لاستقبال المرضى.

وأخيراً طالبت وزيرة الصحة المسئولين بضرورة مد المستشفيات الحالية بالوقود وفتح الممرات خارج غزة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى علاج سريع بالإضافة إلى ضرورة وجود أطقم طبية متطوعة للمساعدة في إنقاذ الأرواح.