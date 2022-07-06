فيديو.. الأقصى في خطر، مطالب بسرعة التحرُّك، ونشطاء “ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجر”

أكَّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى المبارك، بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات في محيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى وأسفل منه.

“حفريات مريبة وغامضة” في محيط المسجد الأقصى

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أكَّد قبل أسابيع، إنه يتابع بخطورة بالغة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في محيط المسجد الأقصى.

وكشف المجلس، أنَّ سلطة الآثار في الكيان الصهيوني، وجمعية (إلعاد) الاستيطانية تقومان منذ فترة بإجراء “حفريات مريبة وغامضة” في محيط المسجد الأقصى، خاصَّة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

تنديد واسع ومطالب بسرعة التحرُّك

ورغم تصاعد التحذيرات الفلسطينية واستمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد، يواصل الاحتلال الصهيوني أعمال الحفر في محيط السور الجنوبي للأقصى، وسط تنديد واسع ومطالب أطلقها ناشطون للأمة العربية والإسلامية بضرورة التحرُّك العاجل من أجل إنقاذ المسجد ومنع هدم أجزاء كبيرة منه نتيجة الحفريات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني.

تشققات وتصدعات كبيرة..

حفريات الاحتلال تنهش أساسات المسجد الأقصى والحجارة تتساقط من جدران المصلي القديم

إليك التفاصيل 👆 pic.twitter.com/vWjszupmMW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 5, 2022

ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجر

واستغّربت المرابطة خديجة خويص من حالة الجمود في الواقع العربي والإسلامي، حيث قالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر “ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجرٍ يسقط من بنيان المسجد الأقصى المبارك، هل ننتظر أن يتهاوى كلّه حتّى تتحرّق قلوبنا فتتحرك أجسادنا؟ سقوط حجر جديد في مصلّى الأقصى القديم”.

ما بالنا لا تهوي قلوبنا مع كلّ حجرٍ يسقط من بنيان المسجد الأقصى المبارك!! هل ننتظر أن يتهاوى كلّه حتّى تتحرّق قلوبنا فتتحرك أجسادنا !!! سقوط حجر جديد في مصلّى الأقصى القديم! pic.twitter.com/ZWTgxmOE2X — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) July 1, 2022

كما توجَّه الناشط ساري محمد بالسؤال للجميع قائلاً “إلى متى سنبقى ساكتين عن الحفريات التي تحصل في #المسجد_الأقصى، وحذّر قائلاً: “إن بقينا هكذا فحتى عند انهياره لن نحرّك ساكناً”.

إلى متى سنبقى ساكتين عن الحفريات التي تحصل في #المسجد_الأقصى هل ننتظر انهيار المسجد كاملاً -معاذ الله- و الله ان بقينا هكذا فحتى عند انهياره لن نحرّك ساكناً.

لا حول و لا قوّة إلا بالله. #عشرة_ذي_الحجة — Sari Mohammad ساري محمد𓂆 (@sarimoha48) July 1, 2022

يُذكر أنَّه ومع استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على المجلس الأقصى، تصرُّ شرطة الاحتلال على منع دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس التي تتبع وزارة الأوقاف الأردنية، من القيام أعمال الترميم والصيانة لأسوار المسجد الأقصى، خاصة المنطقة الجنوبية.