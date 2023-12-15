اقتحام المسجد ودنسه.. جريمة حرب جديدة من قِبل قوات الاحتلال في جنين

في صباح يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد “الرحمة” في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المصلين، وقامت بتفتيش المسجد والتخريب فيه.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد خلال صلاة الفجر، وقامت بإخراج المصلين منه بالقوة، واعتقلت عددًا منهم، بينهم إمام المسجد، الشيخ عبد السلام هنية، كما قامت القوات الإسرائيلية بتفتيش المسجد والتخريب فيه، حيث حطمت الممتلكات، ومزقت المصاحف، وكتبت شعارات عنصرية على الجدران.

الجنود الصهاينه إحتلوا مسجدا في جنين ودنسوه وغنوا من خلال ميكرفون الآذان أغنيات وضيعه والعياذ بالله. هذه جريمة جديده تضاف إلي سجل الجرائم الصهيونيه في حق مقدساتنا ، ناهيك عما يحدث في المسجد الأقصي ، ثم يحدثونك بعد ذلك عن معاداة الساميه — مصطفى بكري (@BakryMP) December 14, 2023

وبعد ذلك، قام بعض المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد، وبدأوا في الرقص والغناء فيه، وشرب الخمر، وإطلاق النار في الهواء، كما قاموا برمي الحجارة على المصلين الذين كانوا يتجمعون خارج المسجد.

جندي إسرائيلي يعتلي منبر مسجد اقتحمته القوات الإسرائيلية في #مخيم_جنين مرددًا صلوات يهودية #أخبار_العربي pic.twitter.com/mfiKVxpry8 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2023

فيديو لجنود الاحتلال من قلب مسجد في جنين ..

القذارة دنست كل ما يرمز للإسلام والمسلمين pic.twitter.com/TvqLFZb4nB — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 14, 2023

ويأتي هذا الاعتداء على مسجد “الرحمة” في إطار سلسلة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في مدينة جنين، ففي وقت سابق من هذا العام، اقتحمت قوات الاحتلال مسجد “النبي موسى” وقامت بتخريبه.

وقد أدان الفلسطينيون هذا الاعتداء، واعتبروه جريمة حرب، وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية.