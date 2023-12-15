أخبار فلسطين

اقتحام المسجد ودنسه.. جريمة حرب جديدة من قِبل قوات الاحتلال في جنين

محمد صبحي

في صباح يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد “الرحمة” في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المصلين، وقامت بتفتيش المسجد والتخريب فيه.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد خلال صلاة الفجر، وقامت بإخراج المصلين منه بالقوة، واعتقلت عددًا منهم، بينهم إمام المسجد، الشيخ عبد السلام هنية، كما قامت القوات الإسرائيلية بتفتيش المسجد والتخريب فيه، حيث حطمت الممتلكات، ومزقت المصاحف، وكتبت شعارات عنصرية على الجدران.

وبعد ذلك، قام بعض المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد، وبدأوا في الرقص والغناء فيه، وشرب الخمر، وإطلاق النار في الهواء، كما قاموا برمي الحجارة على المصلين الذين كانوا يتجمعون خارج المسجد.

ويأتي هذا الاعتداء على مسجد “الرحمة” في إطار سلسلة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في مدينة جنين، ففي وقت سابق من هذا العام، اقتحمت قوات الاحتلال مسجد “النبي موسى” وقامت بتخريبه.

وقد أدان الفلسطينيون هذا الاعتداء، واعتبروه جريمة حرب، وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية.

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محمد صبحي
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