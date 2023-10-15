استمرار الاشتباكات الإسرائيلية مع حماس وعناصر حزب الله

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، أن إسرائيل قامت بشن هجمات على أهداف عسكرية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

قذائف هاون - مصدر الصورة: موقع بوابة الشروق.

ارتفاع عدد الشهداء:

وقد صرحت وزارة الصحة الفلسطينية السبت بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريح، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.

عناصر حزب الله تقذف إسرائيل بالصواريخ والأخيرة ترد:

أطلق حزب الله اللبناني، السبت، مجموعة من الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية من داخل لبنان، كما ردت إسرائيل بقذائف مدفعية.

وقد تم إطلاق الصواريخ على الموقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا، والتي تقع ضمن مزارع شبعا، وقد تبنى حزب الله هذا الهجوم.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النيران داخل الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله إنه استهدف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وشهدت المنطقة الشمالية اشتباكات دائمة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

القوات الإسرائيلية تقتل المصور الخاص بوكالة رويترز:

وصرح الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية قتلت مصورًا تابعا لوكالة “رويترز” عصام عبد الله وأصابت 6 آخرين نتيجة للقذائف المتتالية.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، المكان الذي يجتمع فيه الصحفيون المختصون بتغطية الأحداث في جنوب لبنان على إثر توتر الأجواء.