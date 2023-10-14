في حادث مأساوي تم استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات في غزة، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وجاء استشهاد أفراد العائلة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

استشهاد 14 فردا من عائلة الشيخ الفلسطيني محمود الحسنات في غزة

ضحايا عائلة الشيخ محمود الحسنات

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الضحايا هم:

4 من أخوال الشيخ الحسنات، وهم: الشيخ محمد الحسنات، والشيخ عبد الله الحسنات، والشيخ عبد الرحمن الحسنات، والشيخ محمود الحسنات.

عم الشيخ الحسنات، وحفيده البالغ من العمر 9 أشهر.

ابن عمه وخمسة من أطفاله.

موقف الشيخ محمود الحسنات من الحادث

وأعرب الشيخ محمود الحسنات عن حزنه الشديد على استشهاد أفراد عائلته، وقال في بيان له: “إننا نحتسب شهداءنا إلى الله، وندعو الله أن يتقبلهم في الفردوس الأعلى، وأن يربط على قلوب أمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم”، وأضاف الحسنات: “إننا ندعو الله أن ينتقم من المعتدين على شعبنا الفلسطيني، وأن ينصرنا على عدونا الغاشم”.

موقف المجتمع الدولي من الجريمة

أدانت العديد من الدول والجهات الدولية الجريمة الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في ملابساتها، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: “إن هذه الجريمة البشعة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يحاسب مرتكبوها على أفعالهم”، وأضافت الوزارة: “إننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين”.

دعوات لمقاطعة إسرائيل

دعت العديد من الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مقاطعة إسرائيل، وإلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقالت حركة حماس في بيان لها: “إننا ندعو شعبنا الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى مقاطعة كل ما يرتبط بإسرائيل”.

يشكل استشهاد أفراد عائلة الشيخ الحسنات جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويؤكد هذا الاستشهاد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين دون تمييز، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجريمة إلى زيادة الغضب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى تصعيد المقاومة الشعبية ضده.