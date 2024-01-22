استشهاد روح الروح.. ما حقيقة استشهاد خالد نبهان جد الطفلة ريم؟

انتشرت عدة أخبار في الفترة الأخيرة حول استشهاد جد الطفلة روح الروح، حيث أشار البعض إلى استشهاد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة ريم والذي يقيم في غزة على يد قوات الاحتلال، حيث ادعى البعض إلى أنه توفي بعد انقطاع الأخبار القادمة من غزة.

صورة للشيخ خالد نبهان يحتضن ريم مع عبارة روح الروح- اليوم السابع

نقل اليوم السابع حقيقة وفاة خالد نبهان، حيث نفى الشيخ خالد جد الطفلة ريم شائعات وفاته ولا يزال على قيد الحياة، ونفى الشائعات التي يتم تداولها حول وفاته، وذلك من خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو غيابه الفترة الأخيرة وانقطاع أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى انقطاع الإنترنت في قطاع غزة، حيث انقطع الانترنت عن القطاع بالكامل نتيجة هجمات قوات الاحتلال على القطاع.

يُعد الشيخ خالد نبهان من الشخصيات المؤثرة في قطاع غزة، حيث اشتهر بعبارة “روح الروح”، وذلك أثناء وداع حفيدته بعد قتلها على يد قوات الاحتلال بعمر عامين في نهاية شهر ديسمبر العام الماضي.

وقال الشيخ نبهان لليوم السابع أن وفاة ريم أثرت فيه بشكل كبير، حيث تداولت وسائل الإعلام مقطع له وهو يحتضن حفيديه طارق وريم بعد انهيار منزلهم حيث نجح في إنعاش ابنتيه، ولكن فارقت الحياة ريم وطارق.