استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة مع عدد من أسرته في قصف للطيران الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد الفنان علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد أسرته، وذلك بعد تعرض منزل عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة

قذائف الاحتلال تحصد الجميع

خبر استشهاد الفنان الفلسطيني الذي اشتهر بلقب الجينرال موشي، هذه الشخصية الإسرائيلية التي كان يؤديها للسخرية والهجوم على الكيان المحتل، كشفت عنه مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت أن 5 فلسطينين استشهدوا فيما تعرض عدد آخر للإصابات الخطيرة، وذلك بعد قصف منزل عائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت المصادر نفسها استشهاد الفنان الفلسطيني هو وجميع أفراد عائلته، وفق ما نشرته جريدة الشروق المصرية.

لم يكن قصف منزل عائلة قدوحة هي المجزرة الوحيدة التي تقوم بها قوات الاحتلال مع بداية هذا اليوم، حيث أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مجزرة أخرى راح ضحيتها 18 فردا من عائلة “درويش”، وذلك بعد قصف منزل العائلة في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

فيما كشفت المصادر الإعلامية، أن قوات الدفاع المدني لا تزال تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنزل الذي دمر تماماً بعد القصف الإسرائيلي.

من هو علاء قدوحة

اشتهر الفنان علاء قدوحة بتقديم مقاطع ساخرة على منصة “تيك توك”، وحقق نجاحاً كبيراً في تقديم شخصية ضابط إسرائيلي، يسخر من خلالها من الكيان الصهيوني، ويتوعدهم بفشل كل مسعاها لاحتلال أراضي فلسطين.