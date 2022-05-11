عاجل| استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين_ فيديو

أحمد مراد

استشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة العاملة في قناة “الجزيرة” وأصيب الصحفي علي السمودي برصاص الاحتلال في جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من مايو 2022، وكان ذلك جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم ومدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة بين جنود الإحتلال وشبان فلسطينيين، وكان ذلك أثناء تغطية أبو عاقلة  لعمليات الاقتحام للمخيم في الضفة الغربية.

عاجل| استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين_ فيديو 1 11/5/2022 - 7:10 ص

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الصحفية أبو عاقلة بعد إصابتها بطلق ناري حي في الرأس، وفي ذات الأثناء تم إصابة الصحفي علي سمودي مراسل صحيفة “القدس” برصاصة حية في الظهر.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت في مخيم جنين بين عدد من المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال بسبب الاقتحام الغاشم لمخيم ومدينة جنين بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة الإسرائيلية، وتم الاقتحام من عدة نواحي، وتم الحصار للمخيم من عدة مناطق، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم اقتحام حي الجابريات المطل على المخيم، ولقد سمع جنود الاحتلال ينادون عبر مكبرات الصوت داعين المجموعة المقاومة إلى تسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر محلية من الداخل الفلسطيني، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد عبد الله الحصري،  وفي تلك الأثناء تم الرد من العناصر المقاومة بإطلاق النار، وعلى أثر ذلك حدثت الاشتباكات.

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وأعلنت قناة الجزيرة خبر مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل قليل، وجاء فيه أنه تم نقل الصحفية إلى مستشفى ابن سيناء التي أعلنت خبر استشهادها، وسط أجواء من الحزن العميق في جميع الأوساط الصحفية والإعلامية حول العالم.

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أحمد مراد

كاتب ومُدَون ناقل للمعرفة أهوى لعب الشطرنج، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، اشتغلت أكثر من عمل لكن يبقى التدوين والعمل الإعلامى شغفى وعشقى.


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تعليق 1
  1. زكريا العبد يقول

    لا حول ولا قوه الا بالله

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